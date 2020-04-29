Недопустимое поведение: премьер Чехии предостерег Россию от вмешательства в ее внутренние дела

29 апреля, 2020, 14:22

Премьер Чехии Андрей Бабиш прокомментировал конфликт с РФ из-за демонтажа памятника маршалу Коневу, в связи с чем мэру Праги была предоставлена охрана

Как сообщает Радио Прага, Бабиш обсудил сложившуюся ситуацию с президентом Земаном.

"Мы - суверенное государство и не позволим какому-либо большому мировому государству влиять каким-либо образом на наши политические дела... Недопустимо, если это правда, чтобы какая-либо иностранная держава проводила у нас акции, направленные против наших граждан", - заявил Бабиш после встречи с Земаном.

По мнению чешского премьера, текущая ситуация пока не требует радикальных мер, таких как выдворение из страны посла РФ в Чехии.

Ранее о том, что мэру Праги Зденеку Гржибу предоставили охрану из-за возможной угрозы со стороны России, писал чешский журнал Respekt без указания источника информации.

Позже в мэрии Праги подтвердили, что Гржибу предоставили охрану, однако отказались уточнили причину этого решения.

По данным издания, власти опасаются, что ряду чиновников грозит опасность из-за демонтажа памятника советскому военачальнику Ивану Коневу и подготовку установки памятной плиты бойцам "Русской освободительной армии" (РОА).

Как писал Respekt, под охраной полиции, кроме Гржиба, находятся староста района Ржепорие Павел Новотны и староста района Прага-6 Ондржей Колар. В первых двух случаях защита носит превентивный характер, между тем, как Колар, по данным издания, уже получил угрозы убийством.

В Прагу якобы прибыл россиянин, который планировал убийство чиновников, которые инициировали демонтаж памятника Коневу.

В Праге в начале апреля власти демонтировали памятник маршалу Коневу, монумент будет перенесен в создаваемый Музей памяти XX века.

Демонтаж скульптуры вызвал возмущение России, Следственный комитет РФ возбудил "уголовное дело" о реабилитации нацизма.