"У него не было маски на лице": в Праге снесли памятник советскому маршалу Коневу

3 апреля, 2020, 14:27

3 апреля в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Решение о демонтаже принял в прошлом году совет городского района Прага-6, на территории которого была установлена статуя

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как отмечается, о дате демонтажа памятника не сообщалось.

Глава района Прага-6 Ондржей Коларж прокомментировал снос памятника так: "У него не было маски на лице. Правил должны придерживаться все - на улицу можно выходить, только прикрыв рот и нос".

В Чехии сейчас действует общенациональный карантин из-за эпидемии COVID-19, в общественных местах можно находиться только в маске. Массовые мероприятия сейчас также запрещены. Представитель Праги-6 заявил, что демонтаж памятника был запланирован давно, а именно сейчас его реализовали потому, что наконец были решены процедурные вопросы.

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Статуя маршала будет перенесена в депозитарий и впоследствии станет частью экспозиции Музея памяти XX века, создается в чешской столице. На месте же, где стоял памятник Коневу, должен быть установлен памятник освобождению Праги в 1945 году, как он будет выглядеть - пока неизвестно.

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