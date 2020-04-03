"У него не было маски на лице": в Праге снесли памятник советскому маршалу Коневу
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Как отмечается, о дате демонтажа памятника не сообщалось.
Глава района Прага-6 Ондржей Коларж прокомментировал снос памятника так: "У него не было маски на лице. Правил должны придерживаться все - на улицу можно выходить, только прикрыв рот и нос".
В Чехии сейчас действует общенациональный карантин из-за эпидемии COVID-19, в общественных местах можно находиться только в маске. Массовые мероприятия сейчас также запрещены. Представитель Праги-6 заявил, что демонтаж памятника был запланирован давно, а именно сейчас его реализовали потому, что наконец были решены процедурные вопросы.
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Статуя маршала будет перенесена в депозитарий и впоследствии станет частью экспозиции Музея памяти XX века, создается в чешской столице. На месте же, где стоял памятник Коневу, должен быть установлен памятник освобождению Праги в 1945 году, как он будет выглядеть - пока неизвестно.
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