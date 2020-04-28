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Espreso.tvОбществоИндия отказалась от бракованных китайских тестов на коронавирус

Индия отказалась от бракованных китайских тестов на коронавирус


фото: reuters
Индия отменила заказ на полмиллиона быстрых тестов на коронавирус, которые закупила у Китая, из-за их брака

Об этом сообщает ВВС .

"Индия отменила заказ на около полумиллиона наборов для быстрого тестирования коронавируса из Китая после того, как они оказались с дефектом", - говорится в сообщении.

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Также правительство страны изъяло тестовые наборы, которые уже использовались в нескольких индийских штатах.

Благодаря набору результат на COVID-19 можно было получить в течение около 30 минут.

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Однако, как оказалось, экспресс-наборы не могут проверить наличие коронавируса в организме человека. Несколько ученых выразили обеспокоенность по их использованию для диагностики.

В то же время китайская сторона оспаривает утверждение Индии.

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"Качество медицинских изделий, экспортируемых из Китая, является приоритетной задачей. То, что определенные лица маркируют китайские товары как "неисправные", является некорректным и безответственным...", - заявил пресс-секретарь посольства Китая в Индии Джи Ронг в заявлении, опубликованном во вторник .

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