Индия отказалась от бракованных китайских тестов на коронавирус
Об этом сообщает ВВС .
"Индия отменила заказ на около полумиллиона наборов для быстрого тестирования коронавируса из Китая после того, как они оказались с дефектом", - говорится в сообщении.
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Также правительство страны изъяло тестовые наборы, которые уже использовались в нескольких индийских штатах.
Благодаря набору результат на COVID-19 можно было получить в течение около 30 минут.
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Однако, как оказалось, экспресс-наборы не могут проверить наличие коронавируса в организме человека. Несколько ученых выразили обеспокоенность по их использованию для диагностики.
В то же время китайская сторона оспаривает утверждение Индии.
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"Качество медицинских изделий, экспортируемых из Китая, является приоритетной задачей. То, что определенные лица маркируют китайские товары как "неисправные", является некорректным и безответственным...", - заявил пресс-секретарь посольства Китая в Индии Джи Ронг в заявлении, опубликованном во вторник .
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