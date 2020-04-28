В Белом доме обвинили Китай в поставках некачественных тестов на коронавирус
Об этом сообщает Reuters .
"Тесты на антитела могли бы помочь нам определить, кто из американцев смог бы выйти на работу в безопасных условиях. Но мы не можем позволить, чтобы страну заполнили фиктивные и контрафактные тесты из Китая", - заявил Наварро.
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Он также вновь обвинил Китай в том, что он скрывал информацию о коронавирусе и не сдержал распространения болезни.
"Они могли не выпустить вирус за пределы Уханя. Но они молчали и скрывали информацию в течение шести недель", - сообщил Наварро.
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Согласно данным на 28 апреля, в США зафиксировано более 987 тысяч случаев заражения коронавирусом. 56 164 человека умерли.
Во всем мире было зафиксировано более трех миллионов случаев заражения COVID-19. Число смертей превысило 210 тысяч.
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