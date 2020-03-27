Грузия и Испания отказались от китайских тестов на коронавирус из-за низкого качества

27 марта, 2020, 17:42

27 марта, в Минздраве Испании заявили, что крупная партия некачественных экспресс-тестов на коронавирус была возвращена в Китай

Об этом сообщает El Pais.

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла заявил, что некачественные тесты под названием Shengzhen Bioeasy Biotechnology были отправлены обратно китайскому производителю.

Как сообщается, первые 9 тысяч тестов из партии имеют чувствительность только 30%, а нужно не менее 80%. Так 640 тысяч тестов поступили в Испании в понедельник, где мадридские больницы и обнаружили их малую эффективность. Врачи провели тесты пациентам, которые были больными коронавирусом, результаты оказывались отрицательными.

Посольство Китая в Испании заявило, что Shengzhen Bioeasy Biotechnology не имеет лицензии на продажу своей продукции, и компания не входит в список классифицированных поставщиков.

В ответ правительству Испании, компания Shenzhen Bioeasy Biotechnology заявила, что заменит некоторые наборы для тестирования, а неправильные результаты могут быть следствием неудачного сбора проб или неправильного использования наборов.

После этого от экспресс-тестов компании Shenzhen Bioeasy Biotechnology отказалось правительство Грузии, сообщают Новости Грузия.

По словам министра здравоохранения Екатерины Тикарадзе, до сих пор в Грузию тест-системы Bioeasy не поступили, а соглашение с Shenzhen Bioeasy Biotechnology уже аннулировано. При этом она отметила, что деньги на покупку китайских тестов не были перечислены.