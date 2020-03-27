Грузия и Испания отказались от китайских тестов на коронавирус из-за низкого качества
Об этом сообщает El Pais.
Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла заявил, что некачественные тесты под названием Shengzhen Bioeasy Biotechnology были отправлены обратно китайскому производителю.
Как сообщается, первые 9 тысяч тестов из партии имеют чувствительность только 30%, а нужно не менее 80%. Так 640 тысяч тестов поступили в Испании в понедельник, где мадридские больницы и обнаружили их малую эффективность. Врачи провели тесты пациентам, которые были больными коронавирусом, результаты оказывались отрицательными.
Посольство Китая в Испании заявило, что Shengzhen Bioeasy Biotechnology не имеет лицензии на продажу своей продукции, и компания не входит в список классифицированных поставщиков.
В ответ правительству Испании, компания Shenzhen Bioeasy Biotechnology заявила, что заменит некоторые наборы для тестирования, а неправильные результаты могут быть следствием неудачного сбора проб или неправильного использования наборов.
После этого от экспресс-тестов компании Shenzhen Bioeasy Biotechnology отказалось правительство Грузии, сообщают Новости Грузия.
По словам министра здравоохранения Екатерины Тикарадзе, до сих пор в Грузию тест-системы Bioeasy не поступили, а соглашение с Shenzhen Bioeasy Biotechnology уже аннулировано. При этом она отметила, что деньги на покупку китайских тестов не были перечислены.
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