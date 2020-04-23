Маски, доставленные из Китая в Польшу, имеют поддельный сертификат, - СМИ

23 апреля, 2020, 15:06

На борту украинского грузового самолета Ан-225 "Мрия", прилетевшего из Китая в Варшаву 14 апреля, были китайские маски с поддельными сертификатами СE (соответствие всем директивам ЕС - ред.) итальянской компании

О медицинском снаряжении сомнительного качества, которое закуплено в Китае польскими компаниями KGHM Polska Miedź SA i Lotos SA, пишет в четверг польское издание Gazeta Wyborcza .

"KGHM закупила за миллионы государственных средств китайские маски с поддельными сертификатами", - сообщило издание.

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Как отмечается, глава правления KGHM Марцин Хлудзинский, информируя ранее в Twitter о закупке в Китае масок, приобщил к сообщению название одной из компаний-производителя - Guangdong Nafei Industrial Holding Co. Ltd. В то же время, сертификат качества CE ей якобы выдала итальянская компания Ente Certificazione Macchine (ECM).

Газета подчеркивает, что эта китайская компания специализируется на производстве бумаги, а китайские компании часто подделывают сертификаты качества. В то же время, итальянская компания ECM в начале апреля информировала, что не выдает сертификаты СE в сфере средств индивидуальной защиты. Она сообщила, что употребление названия компании при сертификации масок является "мошенничеством и злоупотреблением". В комментарии изданию представитель ECM Паоло Бернардони признал, что документ китайскому производителю был выдан итальянской компанией, но это не сертификат СE.

Как отмечают в издании, KGHM настаивает на подлинности сертификатов и угрожает изданию судом в случае подачи ложной информации.

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Руководитель отдела индивидуальной защиты Центрального института охраны труда Польши Катажина Майхшицька подтвердила, что итальянская компания не имеет полномочий выдавать сертификаты СE.

Привезенные из Китая маски уже попали в польские больницы. Как отмечает издание, в Польше их никто не проверил под углом в соответствии с нормами ЕС, поэтому неизвестно, насколько они эффективны и безопасны.