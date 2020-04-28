Масочный режим и дезинфекция каждые 3 часа: Степанов назвал требования к работе рынков после открытия
28 апреля, 2020, 11:32
Минздрав и Минэкономики разработали алгоритм контроля на продуктовых рынках в условиях пандемии
Об этом сообщил глава ведомства Максим Степанов во время брифинга.
"Минздрав разработал постановление, которое предусматривает восстановление агропродовольственных рынков. В среду документ будет вынесен на рассмотрение правительства", - сказал министр.
По его словам, доступ к рынкам будет возможен только при наличии маски и прохождении бесконтактного температурного скрининга.
При входе на рынок должны быть в наличии антисептики, а на каждого покупателя должно приходиться не менее 10 м. кв.
Кроме того, каждые 3 часа необходимо проводить дезинфекцию поверхностей и уборки в конце рабочего дня. У рынке не должно быть стихийной торговли.
- Напомним, ранее в ОП сообщили, что правительство рассматривает возможность открытия рынков при соблюдении правил безопасности.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в среду правительство рассмотрит возможность открытия рынков, а с 1 мая, при условии соблюдения всех правил безопасности , они смогут возобновить работу.
Читайте также
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус
-
Читайте также
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус