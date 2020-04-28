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Espreso.tvОбществоМасочный режим и дезинфекция каждые 3 часа: Степанов назвал требования к работе рынков после открытия

Масочный режим и дезинфекция каждые 3 часа: Степанов назвал требования к работе рынков после открытия


фото: reuters
Минздрав и Минэкономики разработали алгоритм контроля на продуктовых рынках в условиях пандемии

Об этом сообщил глава ведомства Максим Степанов во время брифинга.

"Минздрав разработал постановление, которое предусматривает восстановление агропродовольственных рынков. В среду документ будет вынесен на рассмотрение правительства", - сказал министр.

По его словам, доступ к рынкам будет возможен только при наличии маски и прохождении бесконтактного температурного скрининга.

При входе на рынок должны быть в наличии антисептики, а на каждого покупателя должно приходиться не менее 10 м. кв.

Кроме того, каждые 3 часа необходимо проводить дезинфекцию поверхностей и уборки в конце рабочего дня. У рынке не должно быть стихийной торговли.

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