Масочный режим и дезинфекция каждые 3 часа: Степанов назвал требования к работе рынков после открытия

28 апреля, 2020, 11:32

Минздрав и Минэкономики разработали алгоритм контроля на продуктовых рынках в условиях пандемии

Об этом сообщил глава ведомства Максим Степанов во время брифинга.

"Минздрав разработал постановление, которое предусматривает восстановление агропродовольственных рынков. В среду документ будет вынесен на рассмотрение правительства", - сказал министр.

По его словам, доступ к рынкам будет возможен только при наличии маски и прохождении бесконтактного температурного скрининга.

При входе на рынок должны быть в наличии антисептики, а на каждого покупателя должно приходиться не менее 10 м. кв.

Кроме того, каждые 3 часа необходимо проводить дезинфекцию поверхностей и уборки в конце рабочего дня. У рынке не должно быть стихийной торговли.