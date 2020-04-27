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Espreso.tvОбществоЗеленский: 1 мая рынки могут возобновить работу

Зеленский: 1 мая рынки могут возобновить работу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в среду правительство рассмотрит возможность открытия рынков, а с 1 мая, при условии соблюдения всех правил безопасности, они смогут возобновить работу

Об этом Зеленский сообщил в видеообращении к украинцам.

"Знаю, что важным вопросом является работа продовольственных рынков. На ближайшем заседании в среду правительство рассмотрит возможность их открытия. Я считаю, что при условии соблюдения всех правил безопасности уже в эту пятницу рынки смогут возобновить работу. Но хочу подчеркнуть - только по условии соблюдения всех правил безопасности. Рабочие места, заработок граждан, в частности малых фермеров, очень важны ", - заявил Зеленский.

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