Зеленский: 1 мая рынки могут возобновить работу
27 апреля, 2020, 18:49
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в среду правительство рассмотрит возможность открытия рынков, а с 1 мая, при условии соблюдения всех правил безопасности, они смогут возобновить работу
Об этом Зеленский сообщил в видеообращении к украинцам.
"Знаю, что важным вопросом является работа продовольственных рынков. На ближайшем заседании в среду правительство рассмотрит возможность их открытия. Я считаю, что при условии соблюдения всех правил безопасности уже в эту пятницу рынки смогут возобновить работу. Но хочу подчеркнуть - только по условии соблюдения всех правил безопасности. Рабочие места, заработок граждан, в частности малых фермеров, очень важны ", - заявил Зеленский.
- Напомним, ранее в ОП сообщили, что правительство рассматривает возможность открытия рынков при соблюдении правил безопасности.
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