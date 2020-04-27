Кабмин рассмотрит открытие рынков на ближайшем заседании, - ОПУ

27 апреля, 2020, 13:52

Правительство рассматривает возможность открытия рынков при соблюдении правил безопасности

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Речь идет о более 280 крытых продовольственных рынков.

Рассмотрение этого вопроса на ближайшем заседании правительства одобрил президент Владимир Зеленский.

"Поскольку продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно. Установите четкие правила и давайте позволим их открыть", - подчеркнул он.

Премьер-министр Денис Шмыгаль согласился, что вопрос открытия рынков нужно рассмотреть уже в среду, чтобы начать открывать рынки до конца этой недели.