Кабмин рассмотрит открытие рынков на ближайшем заседании, - ОПУ
27 апреля, 2020, 13:52
Правительство рассматривает возможность открытия рынков при соблюдении правил безопасности
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Речь идет о более 280 крытых продовольственных рынков.
Рассмотрение этого вопроса на ближайшем заседании правительства одобрил президент Владимир Зеленский.
"Поскольку продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно. Установите четкие правила и давайте позволим их открыть", - подчеркнул он.
Премьер-министр Денис Шмыгаль согласился, что вопрос открытия рынков нужно рассмотреть уже в среду, чтобы начать открывать рынки до конца этой недели.
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