Дело Гандзюк: Офис генпрокурора объяснил, почему расследование завершили
Об этом сообщает пресс-служба Офиса.
Прокурор пришел к выводу о наличии достаточных оснований для составления обвинительного акта.
"Поскольку в ходе досудебного расследования следствием и прокуратурой использован полный спектр следственных и процессуальных действий, направленных на установление объективной истины в этом непростом и достаточно длительном деле, прокурор пришел к выводу о наличии достаточных оснований для составления обвинительного акта", - говорится в сообщении .
Как отметили в прокуратуре, имеющийся остаток срока досудебного расследования необходим для обеспечения продления относительно другого подозреваемого мері пресечения в виде содержания под стражей на период ознакомления его с материалами досудебного расследования и начала рассмотрения дела судом.
- 27 апреля Служба безопасности завершила расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк.
- Под Офисом президента собрались активисты, которые протестовали против завершения следствия по делу об убийстве Екатерины Гандзюк против Мангера и Левина.
- После акции под Офисом президента против завершения досудебного следствия по делу Екатерины Гандзюк активисты пришли под жилье генпрокурора Ирины Венедиктовой и требовали ее отставки.
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