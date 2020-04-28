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Espreso.tvОбществоДело Гандзюк: Офис генпрокурора объяснил, почему расследование завершили

Дело Гандзюк: Офис генпрокурора объяснил, почему расследование завершили


фото: golos.ua
В Офисе генпрокурора разъяснили завершение расследования убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк

Об этом сообщает пресс-служба Офиса.

Прокурор пришел к выводу о наличии достаточных оснований для составления обвинительного акта.

"Поскольку в ходе досудебного расследования следствием и прокуратурой использован полный спектр следственных и процессуальных действий, направленных на установление объективной истины в этом непростом и достаточно длительном деле, прокурор пришел к выводу о наличии достаточных оснований для составления обвинительного акта", - говорится в сообщении .

Как отметили в прокуратуре, имеющийся остаток срока досудебного расследования необходим для обеспечения продления относительно другого подозреваемого мері пресечения в виде содержания под стражей на период ознакомления его с материалами досудебного расследования и начала рассмотрения дела судом.

  • 27 апреля Служба безопасности завершила расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк.
  • Под Офисом президента собрались активисты, которые протестовали против завершения следствия по делу об убийстве Екатерины Гандзюк против Мангера и Левина.
  • После акции под Офисом президента против завершения досудебного следствия по делу Екатерины Гандзюк активисты пришли под жилье генпрокурора Ирины Венедиктовой и требовали ее отставки.
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