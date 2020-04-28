28 апреля, 2020, 15:20

В Офисе генпрокурора разъяснили завершение расследования убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк

Об этом сообщает пресс-служба Офиса.

Прокурор пришел к выводу о наличии достаточных оснований для составления обвинительного акта.

"Поскольку в ходе досудебного расследования следствием и прокуратурой использован полный спектр следственных и процессуальных действий, направленных на установление объективной истины в этом непростом и достаточно длительном деле, прокурор пришел к выводу о наличии достаточных оснований для составления обвинительного акта", - говорится в сообщении .

Как отметили в прокуратуре, имеющийся остаток срока досудебного расследования необходим для обеспечения продления относительно другого подозреваемого мері пресечения в виде содержания под стражей на период ознакомления его с материалами досудебного расследования и начала рассмотрения дела судом .