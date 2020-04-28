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Espreso.tvОбщество17 тыс. украинцев за рубежом обратились в МИД за помощью

17 тыс. украинцев за рубежом обратились в МИД за помощью

За рубежом за помощью в дипломатические учреждения обратились более 17 тысяч граждан Украины из-за эпидемии коронавируса

Об этом сообщает МИД в Facebook.

"17305 граждан Украины обратились за помощью к зарубежным дипучреждениям в рамках системы "Защита", - говорится в сообщении.

Лечение от COVID-19 проходят 162 украинца в 15 странах. Выздоровели - 45 граждан Украины, умерли - 7.

 

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