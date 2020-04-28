17 тыс. украинцев за рубежом обратились в МИД за помощью
28 апреля, 2020, 09:09
За рубежом за помощью в дипломатические учреждения обратились более 17 тысяч граждан Украины из-за эпидемии коронавируса
Об этом сообщает МИД в Facebook.
"17305 граждан Украины обратились за помощью к зарубежным дипучреждениям в рамках системы "Защита", - говорится в сообщении.
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