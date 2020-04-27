Из Майами в Киев эвакуируют 259 украинцев, - посольство Украины
Об этом сообщил в Facebook Посольство Украины в США.
"27 апреля из Майами вылетел уже четвертый коммерческий спецрейс, организованный при содействии Посольства Украины в США, чтобы граждане могли вернуться домой из США ... По его примеру будет организован ряд других специальных рейсов, которые будут осуществлены по объявлению правительства Украины во время карантинного периода в конце апреля и в мае, и которые предоставят возможность гражданам вернуться на Родину из разных уголков мира ", - говорится в сообщении.
В диппредставительстве проинформировали, что этим спецрейсом из Майами домой также возвращаются 119 учеников из Украины, находившихся в США по американской образовательной программе FLEX.
Сейчас при содействии посольства в Украину вернулись около 1200 человек, которые находились в США, в частности, было осуществлено два коммерческих спецрейса из Нью-Йорка и один бесплатный эвакуационный рейс из Вашингтона.
- Министерство инфраструктуры анонсировало 26 спецрейсов , которыми из-за границы эвакуируют граждан Украины.
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