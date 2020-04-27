Криклий обнародовал расписание авиарейсов для эвакуации украинцев из-за рубежа
27 апреля, 2020, 15:21
Министр инфраструктуры Владислав Криклий обнародовал график рейсов из 26 городов мира, которыми украинцев эвакуируют из-за эпидемии коронавируса
Об этом он сообщил в Facebook.
Министр сообщил, что первые авиарейсы состоятся уже сегодня.
"Перечень городов, из которых планируются рейсы: Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто Осло, Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали ", - сообщил Криклий.
- Министерство инфраструктуры анонсировало 26 спецрейсов , которыми из-за границы эвакуируют граждан Украины.
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