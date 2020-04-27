Криклий обнародовал расписание авиарейсов для эвакуации украинцев из-за рубежа

27 апреля, 2020, 15:21

Министр инфраструктуры Владислав Криклий обнародовал график рейсов из 26 городов мира, которыми украинцев эвакуируют из-за эпидемии коронавируса

Об этом он сообщил в Facebook.

Министр сообщил, что первые авиарейсы состоятся уже сегодня.

"Перечень городов, из которых планируются рейсы: Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто Осло, Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали ", - сообщил Криклий.