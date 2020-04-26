 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраина организует еще 26 спецрейсов для эвакуации граждан из-за рубежа

Украина организует еще 26 спецрейсов для эвакуации граждан из-за рубежа


фото: Укрінформ
Министерство инфраструктуры анонсировало 26 спецрейсов, которыми из-за границы эвакуируют граждан Украины

Об этом сообщает официальный сайт Мининфраструктуры.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, вернуться украинцы смогут только при условии обязательной обсервации в течение 14 дней после возвращения в специализированных учреждениях или дома, соблюдая режим самоизоляции.

"Контроль за последним будет осуществляться с помощью приложения "Дия дома" на платформе "Дия", - сказал Криклий.

Города, из которых планируются рейсы: Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто, Осло , Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали.

Информация о рейсах доступна на сайтах авиакомпаний МАУ, SkyUp Airlines, Windrose Airlines и Azur Air Ukraine.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 апреля, 2020 воскресенье

больше новостей

26 апреля, 2020 воскресенье

25 апреля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать