У меня нет мнения, я не юрист, - Арахамия о назначении Саакашвили

27 апреля, 2020, 17:36

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что если судимости Михаила Саакашвили в Грузии будут противоречить закону о Кабинете министров, то его не смогут назначить вице-премьером по реформам и отметил, что будет проведена юридическая экспертиза

Об этом Арахамия заявил в комментарии журналистам под стенами ВР, передает Еспресо.TV.

"Есть приговор г-на Саакашвили, который большинство людей в мире считают политически ангажированным. Об этом свидетельствует, что они пытались подавать в Интерпол, а Интерпол не рассматривает эти документы. Это о чем-то говорит, что там есть политическая ангажированность. А относительно того, то противоричить закона о КМУ? У меня нет мнения, я не юрист. Но если противоречит, тогда мы не сможем его назначить ", - отметил Арахамия.

Глава фракции "Слуга народа" также отметил, что будет сделана отдельная юридическая экспертиза по вопросу судимостей Саакашвили.

"Об этом будет сделана отдельная юридическая экспертиза. Посмотрим, какая правовая позиция. В этом вопросе всегда могут быть нюансы и манипулирования. Поэтому нужно разобраться объективно", - отметил Арахамия.

Напомним, 22 апреля в СМИ появилась информация, что Верховная Рада может назначить бывшего экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по реформам .

Впоследствии, экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Саакашвили заявляет, что уверен в поддержке президента Украины Владимира Зеленского и готовиться к голосованию в ВР.

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