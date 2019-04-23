На конкурсе выбрали руководителя для Налоговой службы Украины. Кто он
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Комиссия высшего корпуса государственной службы рекомендовала Кабинету Министров назначить Сергея Верланова главой Государственной налоговой службы
"Тройка финалистов в прямом эфире представили членам комиссии свою программу развития Службы, а затем в течение часа отвечали на вопросы представителей бизнеса, народных депутатов, экспертов и членов комиссии", - говорится в сообщении.
Сергей Верланов получил суммарно 16,45 балла, Сергей Петухов - 13,54 балла, Дмитрий Алексеенко не набрал баллов, достаточных для рейтинговой оценки.
Справка Еспресо. Сергей Верланов закончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Длительное время работал адвокатом. Сопредседатель Американской торговой палаты в Украине.
Рекомендован в сфере налогообложения в Украине международным рейтингом The Legal 500, 2016, а также согласно исследованию Ukrainian Law Firms 2016 издательства "Юридическая практика".
С сентября 2015 г. работал во всеукраинской общественной организации "Ассоциация юристов Украины", комитетах по налоговому праву, таможенному праву, конституционному праву, административному праву и праву человека, процессуальному праву, уголовномуо и уголовно-процессуальному праву.
В июле 2018 Кабинет министров назначил Сергея Верланова заместителем министра финансов Украины. В Минфине он занимался налоговой и таможенной политикой, реформой ГФС и таможенной службы, финансовыми расследованиями.
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Напомним, ранее окружной административный суд Киева приостановил действие распоряжения Кабинета министров об объявлении конкурса на должность главы Государственной таможенной службы.
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В начале марта правительство одобрило запуск распределения Государственной фискальной службы в Государственную таможенную службу и Государственную налоговую службу, а в конце марте объявило конкурс.
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До этого бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров подал в суд на Кабинет министров из-за объявления конкурсов на должности руководителей Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы.
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Однако окружной административный суд Киева отказал экс-главе ГФС Роману Насирову в ходатайстве о прекращении конкурсов на должности глав Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы.
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22 апреля Окружной административный суд города Киева получил два исковых заявления для блокирования конкурса на замещение должности главы налоговой службы.
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Блокирование проведения конкурсов на избрание глав Государственной налоговой и Государственной таможенной служб угрожает дальнейшему сотрудничеству Украины с Международным валютным фондом и Евросоюзом.
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