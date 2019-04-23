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На конкурсе выбрали руководителя для Налоговой службы Украины. Кто он


фото: law.ucu.edu.ua
23 апреля прошел заключительный этап конкурсного отбора на главу ГНС, который проводила Комиссия высшего корпуса государственной службы

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Комиссия высшего корпуса государственной службы рекомендовала Кабинету Министров назначить Сергея Верланова главой Государственной налоговой службы

"Тройка финалистов в прямом эфире представили членам комиссии свою программу развития Службы, а затем в течение часа отвечали на вопросы представителей бизнеса, народных депутатов, экспертов и членов комиссии", - говорится в сообщении.

Сергей Верланов получил суммарно 16,45 балла, Сергей Петухов - 13,54 балла, Дмитрий Алексеенко не набрал баллов, достаточных для рейтинговой оценки.

Справка Еспресо. Сергей Верланов закончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Длительное время работал адвокатом. Сопредседатель Американской торговой палаты в Украине.

Рекомендован в сфере налогообложения в Украине международным рейтингом The Legal 500, 2016, а также согласно исследованию Ukrainian Law Firms 2016 издательства "Юридическая практика".

С сентября 2015 г. работал во всеукраинской общественной организации "Ассоциация юристов Украины", комитетах по налоговому праву, таможенному праву, конституционному праву, административному праву и праву человека, процессуальному праву, уголовномуо и уголовно-процессуальному праву.

В июле 2018 Кабинет министров назначил Сергея Верланова заместителем министра финансов Украины. В Минфине он занимался налоговой и таможенной политикой, реформой ГФС и таможенной службы, финансовыми расследованиями.

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