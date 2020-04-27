Левин предлагал поломать ноги и руки Гандзюк за $ 5 тыс. - ОГПУ

Об этом сообщил заместитель начальника Департамента надзора за специальными органами правопорядка Роман Романчук на брифинге, передает Еспресо.TV.

"С этой целью он (Левин - ред.) предложил Сергею Торбину, бывшему работнику уголовного розыска и бойцу Украинской добровольческой армии за денежное вознаграждение организовать и осуществить вместе с другими нападение на Гандзюк. В целях запугивания было указано о необходимости переломить ей кости рук и ног или облить серной кислотой. За способ совершения преступления путем перелома было предложено 5000 долларов, а за способ обливания кислотой - от 2,5 до $ 3 тыс. ", - сказал он.

По словам Романчука, на это предложение Торбин согласился, получил $ 500 задатка и привлек еще 4 других бывших участников УДА.

Он добавил, что группа привлеченных лиц была знакома с Гандзюк, так и неоднократно предоставляла им волонтерскую помощь.

Отмечается, что Гандзюк сначала планировали побить, а когда это не удалось (из-за отсутствия удобного случая, наличие очевидцев и страх быть узнанными), то решили облить ее кислотой.

За это злоумышленники попросили большую сумму, чем им предлагали, - $ 5 тыс. А когда получили согласие - перешли к реализации преступления.

Напомним, 27 апреля в СБУ заявили о завершении расследования в уголовном производстве по подозрению главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк

В общественной инициативе "Кто заказал Катю Гандзюк?" заявили, что передача дела в суд - это его "слив" генпрокурором Ириной Венедиктов и отметили, что следственные действия завершено . По мнению активистов, все это сделано для того, чтобы развалить дело в суде.

27 апреля активисты собирают митинг на Банковой под Офисом президента из-за "слива дела".

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