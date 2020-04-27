Активисты общественной инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" собирают митинг под Офисом президента из-за "слива дела"

27 апреля, 2020, 17:26

27 апреля активисты собирают митинг на Банковой под Офисом президента на 19:00

О митинге под ОП движение "Кто заказал Катю Гандзюк?" сообщило в Facebook.

В движении отметили, что дело Гандзюк "слили" и объявили митинг под Офисом президента.

"Именно Владимир Зеленский обещал посадить убийц Кати Гандзюк. Именно Владимир Зеленский привел к власти Ирину Венедиктову, которая всего за 40 дней развалила дело и теперь действует в интересах заказчиков и организаторов убийства Кати", - отметили в заявлении активисты.

Напомним, 27 апреля в СБУ заявили о завершении расследования в уголовном производстве по подозрению главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк

В общественной инициативе "Кто заказал Катю Гандзюк?" заявили, что передача дела в суд - это его "слив" генпрокурором Ириной Венедиктовой и отметили, что следственные действия завершены. По мнению активистов, все это сделано для того, чтобы развалить дело в суде.

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