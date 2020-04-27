Количество больных коронавирусом в мире превысило 3 млн
27 апреля, 2020, 14:28
Общее количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в три миллиона человек
Об этом сообщает портал Worldometers.
Число подтвержденных случаев заражений COVID-19 в мире достигло 3 004 120 и включает 207 119 смертей от этой болезни и 882 772 выздоровления.
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В тройку наиболее пораженных коронавирусом стран входят США (987 322 случая), Испания (226 629 случаев) и Италия (197 675 случаев).
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По состоянию на 27 апреля в Украине лабораторно подтверждено 9009 случаев заболевания на COVID-19.
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