В Украине подтвердили 9009 заражений COVID-19, умерли 220 человек, - МОЗ
Об этом сообщил Центр общественного здоровья МЗ.
По состоянию на 9:00 27 апреля в Украине 9009 подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 человек выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых заражений.
В частности болезнь подтверждена у 614 детей и 1749 медиков.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 398 случаев;
Волынская область - 254 случая;
Днепропетровская область - 310 случаев;
Донецкая область - 52 случая;
Житомирская область - 351 случай;
Закарпатская область - 375 случаев;
Запорожская область - 204 случая;
Ивано-Франковская область - 761 случай;
Кировоградская область - 337 случаев;
г. Киев - 1220 случаев;
Киевская область - 570 случаев;
Львовская область - 358 случаев;
Луганская область - 29 случаев;
Николаевская область - 115 случаев;
Одесская область - 240 случаев;
Полтавская область - 173 случая;
Ривненская область - 522 случая;
Сумская область - 95 случаев;
Тернопольская область - 612 случаев;
Харьковская область - 196 случаев;
Херсонская область - 88 случаев;
Хмельницкая область - 72 случая;
Черновицкая область - 1375 случаев;
Черкасская область - 267 случаев;
Черниговская область - 35 случаев.
По состоянию на утро 27 апреля 2020 г. в Центр поступило 647 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 25 489 сообщений о подозрении на COVID-19.
На амбулаторном лечении 6176 пациентов, из них 490 детей и 1455 медработников. Всего нуждались в госпитализации 2833 человек, из них 124 ребенка и 294 медика. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 110 человек, в том числе один ребенок и 7 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 220 человек, из них 116 мужчин и 104 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 864 пациентов уже выздоровели, из них 169 медиков, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
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