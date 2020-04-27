В Украине подтвердили 9009 заражений COVID-19, умерли 220 человек, - МОЗ

27 апреля, 2020, 09:19

В Украине зафиксировано 9009 случаев заражения коронавирусом

Об этом сообщил Центр общественного здоровья МЗ.

По состоянию на 9:00 27 апреля в Украине 9009 подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 человек выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых заражений.

В частности болезнь подтверждена у 614 детей и 1749 медиков.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 398 случаев;

Волынская область - 254 случая;

Днепропетровская область - 310 случаев;

Донецкая область - 52 случая;

Житомирская область - 351 случай;

Закарпатская область - 375 случаев;

Запорожская область - 204 случая;

Ивано-Франковская область - 761 случай;

Кировоградская область - 337 случаев;

г. Киев - 1220 случаев;

Киевская область - 570 случаев;

Львовская область - 358 случаев;

Луганская область - 29 случаев;

Николаевская область - 115 случаев;

Одесская область - 240 случаев;

Полтавская область - 173 случая;

Ривненская область - 522 случая;

Сумская область - 95 случаев;

Тернопольская область - 612 случаев;

Харьковская область - 196 случаев;

Херсонская область - 88 случаев;

Хмельницкая область - 72 случая;

Черновицкая область - 1375 случаев;

Черкасская область - 267 случаев;

Черниговская область - 35 случаев.

По состоянию на утро 27 апреля 2020 г. в Центр поступило 647 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 25 489 сообщений о подозрении на COVID-19.

На амбулаторном лечении 6176 пациентов, из них 490 детей и 1455 медработников. Всего нуждались в госпитализации 2833 человек, из них 124 ребенка и 294 медика. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 110 человек, в том числе один ребенок и 7 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 220 человек, из них 116 мужчин и 104 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 864 пациентов уже выздоровели, из них 169 медиков, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.