Первая страна мира заявила о победе над коронавирусом
Как сообщает местное издание Le Calame со ссылкой на Минздрав страны, в течение нескольких дней не было выявлено ни одного нового случая. Всего, согласно внутренним данным, в стране заболело 17 человек, один из них скончался (Университет Джонса Хопкинса говорит о семи случаях).
Для того чтобы остановить распространение коронавируса, в стране со дня обнаружения первого случая (13 марта) были закрыты границы, запрещены собрания людей, школы, рестораны и рынки прекратили работу. Кроме того, был объявлен ночной комендантский час и запрещены междугородные перевозки, сообщает издание.
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При том, что в стране официально больше нет коронавируса, граждан призывают сохранять бдительность, тесты на COVID-19 будут проводиться и в дальнейшем, ведь эпидемия может вернуться в страну.
Отметим, что согласно данным ресурса Worldometers.info, который отслеживает статистику распространения коронавируса в мире, активных случаев COVID-19 больше нет в четырех странах, кроме Мавритании - это Гренландия, Сент-Люсия и Сент-Барт. Это все - острова, два из которых являются административными единицами материковых государств.
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