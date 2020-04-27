Россия обогнала Китай по количеству инфицированных коронавирусом
Об этом сообщает Коммерсантъ.
По данным Министерства здравоохранения РФ, за прошедшие сутки в России подтвердили 6198 случаев коронавируса. Всего по состоянию на утро 27 апреля в стране 87 147 зараженных в 85 регионах, умерли 794 человека.
На территории материкового Китая с начала пандемии заболели 82830 человек, с учетом Гонконга и Макао - 83912.
Таким образом, Россия вышла на девятое место в мире по количеству инфицированных COVID-19.
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Ранее сообщалось, что в Китае почти ликвидировали коронавирус, поскольку в китайских больницах осталось 1011 пациентов. За прошедшие сутки было выявлено только два зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, которые были завезены из-за рубежа.
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