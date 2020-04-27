Кличко о задержании своего заместителя: "Решение принял, сегодня все будет оформлено"
27 апреля, 2020, 09:01
Мэр Киева и глава Киевской горгосадминистрации Виталий Кличко объявил о принятии решения по поводу своего заместителя Владимира Слончака, задержанного за нападение на полицейского
Об этом Кличко написал в Facebook.
"Друзья! Решение в отношении заместителя председателя КГГА Владимира Слончака я принял, как только узнал об инциденте, который произошел с его участием в воскресенье поздно вечером. Сегодня все будет оформлено документально", - написал Кличко.
При этом мэр Киева не уточнил, что именно решил в отношении чиновника, однако анонсировал брифинг, который состоится в понедельник, 27 апреля, в 12:00.
- Напомним, в ночь на 27 апреля в Киеве задержали заместителя председателя КГГА Владимира Слончака, который напал на патрульного полицейского.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
Читайте также
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР