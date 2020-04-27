Кличко о задержании своего заместителя: "Решение принял, сегодня все будет оформлено"

27 апреля, 2020, 09:01

Мэр Киева и глава Киевской горгосадминистрации Виталий Кличко объявил о принятии решения по поводу своего заместителя Владимира Слончака, задержанного за нападение на полицейского

Об этом Кличко написал в Facebook.

"Друзья! Решение в отношении заместителя председателя КГГА Владимира Слончака я принял, как только узнал об инциденте, который произошел с его участием в воскресенье поздно вечером. Сегодня все будет оформлено документально", - написал Кличко.

При этом мэр Киева не уточнил, что именно решил в отношении чиновника, однако анонсировал брифинг, который состоится в понедельник, 27 апреля, в 12:00.

Напомним, в ночь на 27 апреля в Киеве задержали заместителя председателя КГГА Владимира Слончака, который напал на патрульного полицейского.

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