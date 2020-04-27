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Espreso.tvОбществоКличко о задержании своего заместителя: "Решение принял, сегодня все будет оформлено"

Кличко о задержании своего заместителя: "Решение принял, сегодня все будет оформлено"

Мэр Киева и глава Киевской горгосадминистрации Виталий Кличко объявил о принятии решения по поводу своего заместителя Владимира Слончака, задержанного за нападение на полицейского

Об этом Кличко написал в Facebook.

"Друзья! Решение в отношении заместителя председателя КГГА Владимира Слончака я принял, как только узнал об инциденте, который произошел с его участием в воскресенье поздно вечером. Сегодня все будет оформлено документально", - написал Кличко.

При этом мэр Киева не уточнил, что именно решил в отношении чиновника, однако анонсировал брифинг, который состоится в понедельник, 27 апреля, в 12:00.

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