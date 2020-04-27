Акцию движения "Кто заказал Катю Гандзюк?" поддержали в Днепре

27 апреля, 2020, 19:13

Акцию киевских активистов, вышедших под Офис президента из-за "слива" дела Екатерины Гандзюк, поддержали в Днепре

Об этом сообщается на странице движения "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook.

"Днепряне тоже приобщаются к акции и в 19:30 выйдут на Европейскую площадь своего города с требованием объяснений от президента", - говорится в сообщении.

Активисты движения призвали граждан выходить на акцию протеста в своих городах.

"Сейчас только общественный резонанс может остановить слив дела", - считают в общественной инициативе "Кто заказал Катю Гандзюк?".

"Гражданское общество месяцами требовало справедливости в деле нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк, но дело сливают. Активисты в Киеве выходят под Офис президента за разъяснениями", - отметил один из организаторов митинга в Днепре Вирослав Цюпьяк.

Он уточнил, что "это не акция, а индивидуальные пикеты, не нарушаем карантин, берем маски, держим дистанцию в 1.5 метра."

Напомним, 27 апреля в СБУ заявили о завершении расследования в уголовном производстве по подозрению главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк

В общественной инициативе "Кто заказал Катю Гандзюк?" заявили, что передача дела в суд - это его "слив" генпрокурором Ириной Венедиктовой и отметили, что следственные действия завершены. По мнению активистов все это сделано для того, чтобы развалить дело в суде.

27 апреля активисты движения собирают митинг на Банковой под Офисом президента на 19:00

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