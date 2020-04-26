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Espreso.tvМирСпутник обнаружил поезд "пропавшего" лидера КНДР Ким Чен Ына

Спутник обнаружил поезд "пропавшего" лидера КНДР Ким Чен Ына


фото: Getty Images
Спутник зафиксировал поезд, которым, вероятно, передвигается Ким Чен Ын, вблизи резиденции лидера КНДР на востоке страны

Об этом сообщает "Голос Америки".

Поезд, которым, вероятно, пользуется Ким Чен Ын, запечатлен на спутниковых снимках вблизи его резиденции в курортном городе на востоке КНДР.

Сайт 38 North, который специализируется на северокорейской теме, опубликовав фото поезда и сообщил, что 21 и 23 апреля он стоял на станции Вонсан, зарезервированной для семьи Ким Чен Ына.

При этом сайт отмечает, что наличие поезда "доказывает местонахождение северокорейского лидера и ничего не говорит о состоянии его здоровья".

Спекуляции по поводу здоровья Ким Чен Ына начались после того, как он пропустил торжества по случаю 108-й годовщины со дня рождения его деда, основателя КНДР Ким Ир Сена.

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