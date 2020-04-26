Спутник обнаружил поезд "пропавшего" лидера КНДР Ким Чен Ына
Об этом сообщает "Голос Америки".
Поезд, которым, вероятно, пользуется Ким Чен Ын, запечатлен на спутниковых снимках вблизи его резиденции в курортном городе на востоке КНДР.
Сайт 38 North, который специализируется на северокорейской теме, опубликовав фото поезда и сообщил, что 21 и 23 апреля он стоял на станции Вонсан, зарезервированной для семьи Ким Чен Ына.
При этом сайт отмечает, что наличие поезда "доказывает местонахождение северокорейского лидера и ничего не говорит о состоянии его здоровья".
Спекуляции по поводу здоровья Ким Чен Ына начались после того, как он пропустил торжества по случаю 108-й годовщины со дня рождения его деда, основателя КНДР Ким Ир Сена.
- Напомним, 25 апреля, японские СМИ сообщили, что лидер КНДР находится в тяжелом состоянии после операции на сердце.
- В то же время, New York Post сообщил, что Ким Чен Ын мог умереть после неудачной операции на сердце.
- 26 апреля северокорейский дипломат испанского происхождения, президент Корейской ассоциации дружбы Алехандро Као де Бенос заявил, что слухи о смерти Ким Чен Ына не соответствуют действительности.
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