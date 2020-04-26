Спутник обнаружил поезд "пропавшего" лидера КНДР Ким Чен Ына

26 апреля, 2020, 22:37

Спутник зафиксировал поезд, которым, вероятно, передвигается Ким Чен Ын, вблизи резиденции лидера КНДР на востоке страны

Об этом сообщает "Голос Америки".

Поезд, которым, вероятно, пользуется Ким Чен Ын, запечатлен на спутниковых снимках вблизи его резиденции в курортном городе на востоке КНДР.

Сайт 38 North, который специализируется на северокорейской теме, опубликовав фото поезда и сообщил, что 21 и 23 апреля он стоял на станции Вонсан, зарезервированной для семьи Ким Чен Ына.

При этом сайт отмечает, что наличие поезда "доказывает местонахождение северокорейского лидера и ничего не говорит о состоянии его здоровья".

Спекуляции по поводу здоровья Ким Чен Ына начались после того, как он пропустил торжества по случаю 108-й годовщины со дня рождения его деда, основателя КНДР Ким Ир Сена.

Напомним, 25 апреля, японские СМИ сообщили, что лидер КНДР находится в тяжелом состоянии после операции на сердце.

В то же время, New York Post сообщил, что Ким Чен Ын мог умереть после неудачной операции на сердце.

26 апреля северокорейский дипломат испанского происхождения, президент Корейской ассоциации дружбы Алехандро Као де Бенос заявил, что слухи о смерти Ким Чен Ына не соответствуют действительности.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine