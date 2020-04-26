 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: за сутки 492 новых случаев

Коронавирус в Украине: за сутки 492 новых случаев

По данным государственного Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 воскресенья, 26 апреля 2020 года, в Украине насчитывается 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных, 840 пациентов выздоровели

За сутки зафиксировано 492 новых случая, передает Еспресо.TV .

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 388 случаев;

Волынская область - 241 случай;

Днепропетровская область - 292 случая;

Донецкая область - 29 случаев;

Житомирская область - 348 случаев;

Закарпатская область - 329 случаев;

Запорожская область - 182 случая;

Читайте также: Виталий Портников: Выживание - вопрос солидарности

Ивано-Франковская область - 731 случай;

Кировоградская область - 323 случая;

Киев - 1188 случаев;

Киевская область - 542 случая;

Львовская область - 348 случаев;

Луганская область - 29 случаев;

Николаевская область - 111 случаев;

Одесская область - 220 случаев;

Читайте также: Первые крупные очаги коронавируса в Украине. Инфографика

Полтавская область - 172 случая;

Ровенская область - 508 случаев;

Сумская область - 95 случаев;

Тернопольская область - 607 случаев;

Харьковская область - 147 случаев;

Херсонская область - 87 случаев;

Хмельницкая область - 70 случаев;

Черновицкая область - 1341 случай;

Черкасская область - 257 случаев;

Черниговская область - 32 случая.

Читайте также: Фальсификации в статистике эпидемии коронавируса в Украине

Официальные данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В общем госпитализированы 2750 человек, из них 115 детей и 284 медики.

На аппарате искусственной вентиляции легких находится 107 человек, в том числе один ребенок и 7 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 209 человек, из них 108 мужчин и 101 женщина.

Вчера же, 25 апреля, сообщалось о 201 смерть от коронавируса в Украине, из них 105 мужчин и 96 женщин.

Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 840 пациентов уже выздоровели, из них 162 медики. Повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

  • Напомним, известный общественный деятель, правозащитник и советский диссидент Иосиф Зисельс объяснил, каким образом, по его мнению, действующая украинская власть скрывает истинную статистику заболеваемости и смертности на Covid-19.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 апреля, 2020 воскресенье

25 апреля, 2020 суббота

больше новостей

26 апреля, 2020 воскресенье

25 апреля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать