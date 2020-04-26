Коронавирус в Украине: за сутки 492 новых случаев
За сутки зафиксировано 492 новых случая, передает Еспресо.TV .
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 388 случаев;
Волынская область - 241 случай;
Днепропетровская область - 292 случая;
Донецкая область - 29 случаев;
Житомирская область - 348 случаев;
Закарпатская область - 329 случаев;
Запорожская область - 182 случая;
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Ивано-Франковская область - 731 случай;
Кировоградская область - 323 случая;
Киев - 1188 случаев;
Киевская область - 542 случая;
Львовская область - 348 случаев;
Луганская область - 29 случаев;
Николаевская область - 111 случаев;
Одесская область - 220 случаев;
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Полтавская область - 172 случая;
Ровенская область - 508 случаев;
Сумская область - 95 случаев;
Тернопольская область - 607 случаев;
Харьковская область - 147 случаев;
Херсонская область - 87 случаев;
Хмельницкая область - 70 случаев;
Черновицкая область - 1341 случай;
Черкасская область - 257 случаев;
Черниговская область - 32 случая.
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Официальные данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
В общем госпитализированы 2750 человек, из них 115 детей и 284 медики.
На аппарате искусственной вентиляции легких находится 107 человек, в том числе один ребенок и 7 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 209 человек, из них 108 мужчин и 101 женщина.
Вчера же, 25 апреля, сообщалось о 201 смерть от коронавируса в Украине, из них 105 мужчин и 96 женщин.
Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 840 пациентов уже выздоровели, из них 162 медики. Повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
- Напомним, известный общественный деятель, правозащитник и советский диссидент Иосиф Зисельс объяснил, каким образом, по его мнению, действующая украинская власть скрывает истинную статистику заболеваемости и смертности на Covid-19.
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