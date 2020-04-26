Коронавирус в Украине: за сутки 492 новых случаев

26 апреля, 2020, 09:32

По данным государственного Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 воскресенья, 26 апреля 2020 года, в Украине насчитывается 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных, 840 пациентов выздоровели

За сутки зафиксировано 492 новых случая, передает Еспресо.TV .

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 388 случаев;

Волынская область - 241 случай;

Днепропетровская область - 292 случая;

Донецкая область - 29 случаев;

Житомирская область - 348 случаев;

Закарпатская область - 329 случаев;

Запорожская область - 182 случая;

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Ивано-Франковская область - 731 случай;

Кировоградская область - 323 случая;

Киев - 1188 случаев;

Киевская область - 542 случая;

Львовская область - 348 случаев;

Луганская область - 29 случаев;

Николаевская область - 111 случаев;

Одесская область - 220 случаев;

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Полтавская область - 172 случая;

Ровенская область - 508 случаев;

Сумская область - 95 случаев;

Тернопольская область - 607 случаев;

Харьковская область - 147 случаев;

Херсонская область - 87 случаев;

Хмельницкая область - 70 случаев;

Черновицкая область - 1341 случай;

Черкасская область - 257 случаев;

Черниговская область - 32 случая.

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Официальные данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В общем госпитализированы 2750 человек, из них 115 детей и 284 медики.

На аппарате искусственной вентиляции легких находится 107 человек, в том числе один ребенок и 7 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 209 человек, из них 108 мужчин и 101 женщина.

Вчера же, 25 апреля, сообщалось о 201 смерть от коронавируса в Украине, из них 105 мужчин и 96 женщин.

Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 840 пациентов уже выздоровели, из них 162 медики. Повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Напомним, известный общественный деятель, правозащитник и советский диссидент Иосиф Зисельс объяснил, каким образом, по его мнению, действующая украинская власть скрывает истинную статистику заболеваемости и смертности на Covid-19.

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