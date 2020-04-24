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Espreso.tvОбществоНа Киевщине еще в двух общежитиях зафиксировали COVID-19

На Киевщине еще в двух общежитиях зафиксировали COVID-19


фото: reuters
В Киевской области коронавирус обнаружили еще в двух общежитиях. Сейчас COVID-19 подтвердили у двух человек - военнослужащего и медработницы

Об этом во время брифинга рассказал временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает пресс-служба ОГА.

Володин отметил, что на сегодняшний день продолжается санитарная обработка еще двух общежитий, где выявлены случаи коронавируса.

"Первый - в Бориспольском районе, в селе Петропавловское. В общежитии проживает инфицированная медработница, с семьей она занимает отдельное крыло с собственной кухней и санузлом. Всего там 43 жителя, у всех взяли образцы на ПЦР-тест", - сообщил Володин.

Он также отметил, что второй случай выявлен в Гостомеле у военнослужащего Национальной гвардии, который с семьей проживает в общежитии.

"Болезнь обнаружили во время плановой проверки. Сейчас он в инфекционном отделении Ирпенской центральной городской больницы. У членов его семьи взяли необходимые анализы", - отметил Володин.

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