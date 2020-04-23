В общежитии в Вишневом под Киевом обнаружили почти 80 случаев заражения COVID-19
23 апреля, 2020, 12:40
По результатам ПЦР-тестирования вирус обнаружили у 78 из 224 жильцов общежития
Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.
"По состоянию на 10:00 23 апреля 2020 г. Государственное учреждение "Киевский областной лабораторный центр МЗ Украины" завершила ПЦР-тестирование жителей общежития г. Вишневое (ул. Просвещения, 5)", - отметили в облгосадминистрации.
Среди инфицированных - 16 детей в возрасте до 17 лет и 2 работника общежития.
3 пациента находятся в больнице. Остальные - на самоизоляции по месту жительства.
Также обследовано 4 полицейских и 1 медицинская сестра. Результаты отрицательные.
- Напомним, 21 апреля в Вишневом Киевской области зафиксировали массовую вспышку коронавируса в общежитии.
- 22 апреля общежитие начали патрулировать нацгвардейцы и полиция
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