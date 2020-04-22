Коронавирус на Киевщине: Нацгвардия взяла под охрану общежитие в Вишневом
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Отмечается, что на данный момент всех жителей общежития проверяют на наличие коронавируса с помощью ПЦР-тестов.
"Жители дома полностью изолированны, посетителей не допускают внутрь. Работники Нацполиции, местные власти и волонтеры организуют доставку продовольственных товаров, лекарств и средств личной гигиены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по предварительным данным двое жителей общежития города Вишневого умерли от коронавируса, еще 37 инфицированы, трое находятся в реанимации. Среди заболевших есть дети. В общежитии проживает примерно 300 человек. Все они находятся в изоляции.
Фото: сайт МВД
- Напомним, 21 апреля в Вишневом Киевской области зафиксировали массовую вспышку коронавируса в общежитии.
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