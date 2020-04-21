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Espreso.tvОбществоНа Киевщине в общежитии произошла вспышка коронавируса: уже двое погибших

На Киевщине в общежитии произошла вспышка коронавируса: уже двое погибших


фото: reuters
В Вишневом Киевской области зафиксировали массовую вспышку коронавируса в общежитии

Об этом на брифинге заявил и. о. главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает РБК-Украина.

"Точное количество жителей выясняют правоохранители и местная власть. Сейчас там выявлено 37 больных, в том числе дети. Есть двое умерших", - сказал Володин.

Он добавил, что всем жителям делают ПЦР-тесты, в самом общежитии ограничено передвижение. Окончательные данные о масштабах заболевания будут завтра вечером.

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