Чемпионат Европы по легкой атлетике-2020 отменен

24 апреля, 2020, 11:13

Организаторы чемпионата Европы по легкой атлетике-2020 приняли решение отменить соревнования в Париже

Об этом сообщает xsport.ua.

Чемпионат Европы должен был пройти в период с 25 по 30 августа, во французском Париже на Charlety Stadium. Однако, в связи с пандемией коронавируса организаторы решили отменить соревнования. Речь идет именно об отмене, а не о переносе.