Чемпионат Европы по легкой атлетике-2020 отменен
24 апреля, 2020, 11:13
Организаторы чемпионата Европы по легкой атлетике-2020 приняли решение отменить соревнования в Париже
Об этом сообщает xsport.ua.
Чемпионат Европы должен был пройти в период с 25 по 30 августа, во французском Париже на Charlety Stadium. Однако, в связи с пандемией коронавируса организаторы решили отменить соревнования. Речь идет именно об отмене, а не о переносе.
- Напомним, 22 апреля Всемирная организация здравоохранения посоветовала УЕФА отменить все международные футбольные турниры до конца 2021 года.
- Также 22 апреля стало известно, что в случае отмены результатов нынешнего сезона, УЕФА отбирать клубы в еврокубках с помощью собственного рейтинга .
- 16 апреля Международный союз конькобежцев отменил чемпионат мира-2020 по фигурному катанию
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