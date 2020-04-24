 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЧемпионат Европы по легкой атлетике-2020 отменен

Чемпионат Европы по легкой атлетике-2020 отменен

Организаторы чемпионата Европы по легкой атлетике-2020 приняли решение отменить соревнования в Париже

Об этом сообщает xsport.ua.

Чемпионат Европы должен был пройти в период с 25 по 30 августа, во французском Париже на Charlety Stadium. Однако, в связи с пандемией коронавируса организаторы решили отменить соревнования. Речь идет именно об отмене, а не о переносе.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 апреля, 2020 пятница

больше новостей

24 апреля, 2020 пятница

23 апреля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать