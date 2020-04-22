ВОЗ рекомендует УЕФА отменить все международные турниры до конца 2021 - СМИ

22 апреля, 2020, 08:32

Всемирная организация здравоохранения посоветовала УЕФА отменить все международные футбольные турниры до конца 2021 года

Об этом сообщает Veja .

По данным источника, такая рекомендация была предложена в ходе видеоконференции с участием УЕФА и ведущих европейских клубов 16 апреля. ВОЗ рекомендовала не проводить международные соревнования после презентации, проведенной двумя эпидемиологами.

По мнению специалистов, существует риск новой волны заражений коронавируса в 2021 году, поэтому ВОЗ считает полезным отказаться от проведения футбольных турниров.

Сообщается, что в ходе дискуссии стороны не пришли к единому мнению. Также отмечается, что ВОЗ не имеет юридического воздействия на УЕФА и календарь, поэтому футбольная власть не обязана прислушиваться к рекомендациям.

Напомним, 21 апреля стало известно, что УЕФА планирует начать групповой этап Лиги чемпионов-2020/21 в конце октября.

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