ВОЗ рекомендует УЕФА отменить все международные турниры до конца 2021 - СМИ
Об этом сообщает Veja .
По данным источника, такая рекомендация была предложена в ходе видеоконференции с участием УЕФА и ведущих европейских клубов 16 апреля. ВОЗ рекомендовала не проводить международные соревнования после презентации, проведенной двумя эпидемиологами.
По мнению специалистов, существует риск новой волны заражений коронавируса в 2021 году, поэтому ВОЗ считает полезным отказаться от проведения футбольных турниров.
Сообщается, что в ходе дискуссии стороны не пришли к единому мнению. Также отмечается, что ВОЗ не имеет юридического воздействия на УЕФА и календарь, поэтому футбольная власть не обязана прислушиваться к рекомендациям.
- Напомним, 21 апреля стало известно, что УЕФА планирует начать групповой этап Лиги чемпионов-2020/21 в конце октября.
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