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Espreso.tvСпортУЕФА разработал неожиданную схему отбора в еврокубки на случай отмены нынешнего сезона

УЕФА разработал неожиданную схему отбора в еврокубки на случай отмены нынешнего сезона


фото: REUTERS
В случае отмены результатов нынешнего сезона, УЕФА будет отбирать клубы в еврокубках с помощью собственного клубного рейтинга

Об этом сообщает La Repubblica .

По информации издания, в случае, если национальные чемпионаты не восстановятся, критерии для отбора команд в еврокубках будет устанавливать УЕФА. В таком случае в Лигу чемпионов попадут клубы с самым высоким рейтингом УЕФА.

УЕФА уже предложил федерациям самим предоставить списки клубов для участия в еврокубках, если сезон не будет доигран. Однако некоторые страны предпочитают не принимать такое решение и предлагают определить участников Лиги чемпионов и Лиги Европы на основании коэффициентов УЕФА.

Например, лучшие команды по коэффициенту УЕФА в Англии - "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал". От Украины, в таком случае, напрямую в Лигу чемпионов попадает "Шахтер", "Динамо" сыграет в квалификации главного еврокубка.

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