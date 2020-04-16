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Espreso.tvСпортЧемпионат мира-2020 по фигурному катанию отменен

Чемпионат мира-2020 по фигурному катанию отменен


фото: Getty Images
Международный союз конькобежцев отменил чемпионат мира-2020 по фигурному катанию

Об этом сообщает isu.org.

ЧМ должен был пройти в марте в Монреале, но был перенесен на осень этого года. Однако сегодня было принято окончательное решение об отмене соревнований.

Также отменены чемпионаты мира по шорт-треку и синхронному катанию, которые проводятся под эгидой ISU. Причиной этого всего является пандемия коронавируса.

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