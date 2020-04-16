Чемпионат мира-2020 по фигурному катанию отменен
16 апреля, 2020, 20:43
Международный союз конькобежцев отменил чемпионат мира-2020 по фигурному катанию
Об этом сообщает isu.org.
ЧМ должен был пройти в марте в Монреале, но был перенесен на осень этого года. Однако сегодня было принято окончательное решение об отмене соревнований.
Также отменены чемпионаты мира по шорт-треку и синхронному катанию, которые проводятся под эгидой ISU. Причиной этого всего является пандемия коронавируса.
- 16 апреля стало известно, что бывший президент ФИФА Зепп Блаттер считает, что из-за коррупционного скандала чемпионат мира-2022 в Катаре может быть перенесен в другую страну.
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