Чемпионат мира-2020 по фигурному катанию отменен

16 апреля, 2020, 20:43

Международный союз конькобежцев отменил чемпионат мира-2020 по фигурному катанию

Об этом сообщает isu.org.

ЧМ должен был пройти в марте в Монреале, но был перенесен на осень этого года. Однако сегодня было принято окончательное решение об отмене соревнований.

Также отменены чемпионаты мира по шорт-треку и синхронному катанию, которые проводятся под эгидой ISU. Причиной этого всего является пандемия коронавируса.