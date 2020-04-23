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Espreso.tvОбществоУбийство Шеремета: у Кузьменко и ее родных проводят обыски

Убийство Шеремета: у Кузьменко и ее родных проводят обыски

У подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко и ее родных проводят массовые обыски

Об этом сообщил адвокат подозреваемой Тарас Беспалый на своей странице в Facebook.

"Основание - постановление следственного судьи Печерского райсуда в рамках кп по убийству Павла Шеремета", - написал адвокат.

Также он добавил, что обыски проходят из-за отсутствия доказательств по делу.

  • 3 февраля, в суде по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета внезапно назначили заседание по фигурантах Яне Дугарь и Андрею Антоненко.

  • Заседание по Антоненко перенесли на 4 февраля из-за того, что адвокаты не успели на рассмотрение.

  • Печерский районный суд Киева продлил до 3 апреля арест Кузьменко,

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