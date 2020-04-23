Убийство Шеремета: у Кузьменко и ее родных проводят обыски

23 апреля, 2020, 09:09

У подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко и ее родных проводят массовые обыски

Об этом сообщил адвокат подозреваемой Тарас Беспалый на своей странице в Facebook.

"Основание - постановление следственного судьи Печерского райсуда в рамках кп по убийству Павла Шеремета", - написал адвокат.

Также он добавил, что обыски проходят из-за отсутствия доказательств по делу.