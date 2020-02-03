Дело Шеремета: заседание по Антоненко и Дугарь неожиданно назначили на вечер

3 февраля, 2020, 19:24

3 февраля, в суде по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета внезапно назначили заседание в отношении фигурантов Яны Дугарь и Андрея Антоненко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Заседания должны пройти в 19:30 и 20:30. Это уже нерабочее время суда.

Для подозреваемых и их адвокатов запланированные заседания стали сюрпризом.

Отметим, что Дугарь находится не в Киеве, а в военной части, поэтому вероятно, что заседание по ее делу перенесут сразу после его начала.