Дело Шеремета: заседание по Антоненко и Дугарь неожиданно назначили на вечер
3 февраля, 2020, 19:24
3 февраля, в суде по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета внезапно назначили заседание в отношении фигурантов Яны Дугарь и Андрея Антоненко
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Заседания должны пройти в 19:30 и 20:30. Это уже нерабочее время суда.
Для подозреваемых и их адвокатов запланированные заседания стали сюрпризом.
Отметим, что Дугарь находится не в Киеве, а в военной части, поэтому вероятно, что заседание по ее делу перенесут сразу после его начала.
- Подозреваемую в убийстве Шеремета Юлию Кузьменко оставили под стражей .
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