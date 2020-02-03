Дело Шеремета: заседание по Антоненко перенесли на 4 февраля из-за того, что адвокаты не успели на рассмотрение

3 февраля, 2020, 21:26

В Печерском суде состоялось заседание по продлению меры пресечения для Андрея Антоненко, подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета

Как сообщает Цензор.НЕТ , рассматривал ходатайство прокуратуры судья Виталий Писанец.

На заседание привели обвиняемого, в зал сразу пустили прокурора и следователя. Журналистов допустили позже.

Адвокатов на заседании не было, так как им предварительно не сообщили о нем.

Как рассказал защитник Антоненко Леонид Маслов, о заседании им стало известно сегодня вечером. Два из трех адвокатов находились в Харькове. В Киев сразу выехал Дмитрий Круговой, он прибудет в столицу около полуночи. Об этом сообщили суду.

На заседании обвиняемый заявил, что не получал ходатайства. Прокурор просит суд отложить рассмотрение, так как нет защитников.

Суд согласился. Рассмотрение пройдет 4 февраля в 11:00.