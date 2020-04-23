Скандальный футболист МЮ может вернуться в чемпионат Италии
23 апреля, 2020, 21:19
Миланский "Интер" начал борьбу за полузащитника английского "Манчестер Юнайтед" Поля Погба
Об этом сообщает Tuttosport .
Представители итальянского клуба уже контактировали с агентом футболиста Мино Райола о переходе форварда Мойзе Кина из "Эвертона". Во время разговора стороны обсудили и возможный трансфер Погба, который также является клиентом агента.
В нынешнем сезоне Поль Погба провел за МЮ всего восемь матчей. Большую часть хавбек пропустил из-за травмы лодыжки. В декабре 27-летний полузащитник восстановился от травмы, но получил рецидив, после того как бурно отпраздновал свадьбу своего брата.
Француз уже выступал в чемпионате Италии за туринский "Ювентус" в период с 2012-го по 2016-й год.
- 4 февраля сообщалось, что многие футболисты английского "Манчестер Юнайтед" считают, что клубу нужно избавиться от французского полузащитника Поля Погба .
- В декабре 2019-го игрок "Манчестер Юнайтед" Погба получил травму на свадьбе своего брата.
- В сентябре звездный Погба приобрел ротвейлера, чтобы защитить себя от агрессивных фанатов .
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