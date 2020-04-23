 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМы только в самом начале пандемии, нам еще долго жить с этим вирусом, - Меркель

Мы только в самом начале пандемии, нам еще долго жить с этим вирусом, - Меркель


фото: reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что мир находится только в начале пандемии коронавируса, такого испытания страна и человечество в целом, не видели со времен Второй мировой войны

"Мы живем не в финальной фазе пандемии, а все еще в ее начале ... Нам придется еще долго жить с этим вирусом... Пандемия - это то испытание, которого не было со времен Второй мировой войны", - цитирует Меркель Die Welt .

По словам канцлера, для Германии на долгое время центральным вопросом станет предотвращение коллапса системы здравоохранения.

Канцлер призвала с пониманием отнестись к ограничениям свобод, к которым прибегает правительство из-за угрозы коронавируса.

Читайте также: Эпидемия коронавируса в Германии взята под контроль, - МОЗ

Во всем мире зарегистрировано более 2,6 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Федеральный институт по изучению инфекционных заболеваний имени Роберта Коха считает, что пандемия коронавируса COVID-19 может длиться два года.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 апреля, 2020 четверг

больше новостей

23 апреля, 2020 четверг

22 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать