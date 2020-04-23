Мы только в самом начале пандемии, нам еще долго жить с этим вирусом, - Меркель
"Мы живем не в финальной фазе пандемии, а все еще в ее начале ... Нам придется еще долго жить с этим вирусом... Пандемия - это то испытание, которого не было со времен Второй мировой войны", - цитирует Меркель Die Welt .
По словам канцлера, для Германии на долгое время центральным вопросом станет предотвращение коллапса системы здравоохранения.
Канцлер призвала с пониманием отнестись к ограничениям свобод, к которым прибегает правительство из-за угрозы коронавируса.
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Во всем мире зарегистрировано более 2,6 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
Федеральный институт по изучению инфекционных заболеваний имени Роберта Коха считает, что пандемия коронавируса COVID-19 может длиться два года.
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