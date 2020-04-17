Эпидемия коронавируса в Германии взята под контроль, - МЗ
Такие данные опубликовал Институт Роберта Коха по изучению инфекционных заболеваний, который входит в структуру МЗ, сообщает Deutschland Funk .
Президент института Лотар Вилер заявил, что коэффициент должен быть менее 1, чтобы эпидемия прекратилась, сейчас на глобальном уровне он составляет 1,2.
Как отмечается, в марте коэффициент составлял три, 8 апреля - 1,3 - каждый с определенным диапазоном колебаний.
Вилер добавил, что для ослабления карантина имеет значение не только этот показатель, но также доля людей с иммунитетом в популяции и возможности системы здравоохранения.
Напомним, директор европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ганс Клуге заявил, что следующие недели будут решающими для борьбы с пандемией коронавируса в странах Европы.
Также в ВОЗ заявляли, что пандемия коронавируса в мире еще не достиг своего пика. На сегодня Европа и Соединенные Штаты являются эпицентром пандемии коронавируса.
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