Эпидемия коронавируса в Германии взята под контроль, - МЗ

17 апреля, 2020, 12:12

Уровень заражения коронавирусом в Германии снизился, коэффициент воспроизводства составляет 0,7

Такие данные опубликовал Институт Роберта Коха по изучению инфекционных заболеваний, который входит в структуру МЗ, сообщает Deutschland Funk .

Президент института Лотар Вилер заявил, что коэффициент должен быть менее 1, чтобы эпидемия прекратилась, сейчас на глобальном уровне он составляет 1,2.

Как отмечается, в марте коэффициент составлял три, 8 апреля - 1,3 - каждый с определенным диапазоном колебаний.

Вилер добавил, что для ослабления карантина имеет значение не только этот показатель, но также доля людей с иммунитетом в популяции и возможности системы здравоохранения.

Напомним, директор европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ганс Клуге заявил, что следующие недели будут решающими для борьбы с пандемией коронавируса в странах Европы.

Также в ВОЗ заявляли, что пандемия коронавируса в мире еще не достиг своего пика. На сегодня Европа и Соединенные Штаты являются эпицентром пандемии коронавируса.