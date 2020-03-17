Немецкий институт: пандемия коронавируса может длиться 2 года

17 марта, 2020, 12:57

Немецкий Институт Роберта Коха заявил, что эпидемия коронавируса может длиться два года, поскольку пандемия, как правило, протекает волнами

Об этом сообщает Европейская правда .

Институт - немецкая правительственная исследовательская организация, ответственная за контроль и профилактику заболеваний.

Глава института Лотар Вайлер заявил, что в "экстремальной ситуации" некоторые ограничения, которые сейчас применяются странами, могут действовать в течение всего времени пандемии.

Вайлер добавил, что продолжительность пандемии зависит от скорости изобретение вакцины, а также от количества людей, которые заражаются, выздоравливают и вырабатывают иммунитет к коронавируса (SARS CoV 2), вируса, который вызывает COVID-19.

Читайте также: Коронавирус: Бавария впервые в истории объявила себя зоной катастрофы

"До сих пор институт определял риск заражения для населения как" умеренный ", сейчас мы оцениваем риск для здоровья в Германии как" высокий ", - сказал Вайлер.

По состоянию на вторник в Германии зафиксировано 6012 случаев заболевания, 13 человек умерли.