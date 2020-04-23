В мире свыше 2,6 млн случаев коронавируса, Россия вышла на второе место по темпам распространения

23 апреля, 2020, 10:24

По состоянию на утро 23 апреля во мире зарегистрировали 2 639 824 случая заражения коронавирусом COVID-19, из них - 722 691 человека выздоровели и 184 280 человек умерли

Об этом сообщает сайт Worldometer.

COVID-19 зацепил 210 стран и территорий. Среди больных вирусом 56 676 человек находятся в критическом или серьезном состоянии.

Антилидером по количеству случаев остаются Соединенные Штаты, где за сутки было зарегистрировано 29 973 новых случаев. Всего в США заболели 848 717 человек, 47 659 умерли.

На втором месте по количеству новых случаев оказалась Россия - 5236 больных за последние сутки (всего: 57 999 заболело, 513 умерли).

В Великобритании в сутки заболели 4451 человек (всего: 133 495 заболели, 18 100 умерли).

В Испании - 4211 новых случаев (всего: 208 389 заболели, 21 717 умерли).

Италия - 3370 новых случаев (всего: 187 327 заболели, 25 085 умерли).

По состоянию на утро 22 апреля в Украине подтверждены 7170 случая COVID-19.