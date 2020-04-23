"Будем резать социальные расходы", - глава Минфина рассказал, что будет делать, если не примут "антиколомойский" закон

Об этом глава Минфина Сергей Марченко рассказал в интервью "Лига.Финансы".

"Это будет архисложная и очень болезненная история. Мы остановим финансирование многих запланированных расходов, в том числе социальных. Одним словом, придется принимать непопулярные решения и идти на непростые шаги, которые почувствуют на себе все", - заявил Марченко.

В то же время министр финансов исключил возможность объявления Украиной дефолта в случае отсутствия сотрудничества с МВФ.

"Я пришел сюда не для этого. Это - сугубо политическая история. Я не намерений разрушать репутацию Украины. И я сделаю все от меня зависящее, чтобы не допустить этого", - подчеркнул Марченко.

Марченко отметил, что в случае успешного голосования за банковский закон, МВФ утвердит новую кредитную программу для Украины и выдаст первый транш - более 1,75 миллиарда долларов. По итогам 2020 г. МВФ может перечислить в бюджет Украины 3,5 миллиарда долларов, однако размер этой суммы может измениться.