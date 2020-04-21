ВР примет "антиколомойский" закон, несмотря на большое количество поправок, - Качура

21 апреля, 2020, 19:36

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что, несмотря на количество правок, Верховная Рада примет закон о банковской деятельности

Об этом он сообщил во вторник, 21 апреля, в эфире телеканала "Украина 24", передает Интерфакс-Украина.

"На самом деле, несмотря на то, за два или за три дня рассмотрят или более, мы получим законопроект о банковской деятельности однозначно. У нас есть поддержка внутри фракции, у нас есть поддержка в других фракциях. Поэтому те, кто пытается заблокировать процесс, ничего им не удастся, им не удастся заблокировать необходимый законопроект для усиления переговорной позиции с Международным валютным фондом ", - отметил Качура.

Нардеп также отметил, что законопроект, возможно, будет принят на следующей неделе.

"В четверг я сомневаюсь, поскольку еще не приняты изменения в регламент ... Регламент заблокирован постановлениями так называемыми об отмене этого законопроекта. Поэтому мы сначала должны отклонить эти постановления, чтобы законопроект был подписан, и после этого у комитета есть время, чтобы сформировать таблицу и применить особую процедуру. Мы соберем 150 подписей народных депутатов, проголосуем особую процедуру принятия этого законопроекта, и после этого обязательно его примем. Я думаю, что это даже дело будет не дней, а часов ", - сообщил Качура.

Напомним, ранее стало известно, что депутаты планируют завершить рассмотрение в комитете 22 апреля и передать законопроект о банках на второе чтение в Раду.

21 апреля Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВР начал рассмотрение законопроекта о банках во втором чтении .

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