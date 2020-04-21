Скандальный футболист МЮ поиздевался над своей мамой
21 апреля, 2020, 21:47
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба во время карантина сыграл в футбол со своей мамой, французу удалось пробросить мяч ей между ног
Видео футболист опубликовал в instagram.
"Когда мама сказала, что она раньше играла в футбол. Любите своих родителей и проводите с ними время, пока они не покинули этот мир", - написал француз.
В нынешнем сезоне Поль Погба провел за МЮ всего восемь матчей. Большую часть хавбек пропустил из-за травмы лодыжки. В декабре 27-летний полузащитник восстановился от травмы, но получил рецидив, после того как бурно отпраздновал свадьбу своего брата.
- 4 февраля сообщалось, что многие футболисты английского "Манчестер Юнайтед" считают, что клубу нужно избавиться от французского полузащитника Поля Погба .
- В декабре 2019-го игрок "Манчестер Юнайтед" Погба получил травму на свадьбе своего брата.
- В сентябре звездный Погба приобрел ротвейлера, чтобы защитить себя от агрессивных фанатов .
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