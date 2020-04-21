Скандальный футболист МЮ поиздевался над своей мамой

21 апреля, 2020, 21:47

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба во время карантина сыграл в футбол со своей мамой, французу удалось пробросить мяч ей между ног

Видео футболист опубликовал в instagram.

"Когда мама сказала, что она раньше играла в футбол. Любите своих родителей и проводите с ними время, пока они не покинули этот мир", - написал француз.

В нынешнем сезоне Поль Погба провел за МЮ всего восемь матчей. Большую часть хавбек пропустил из-за травмы лодыжки. В декабре 27-летний полузащитник восстановился от травмы, но получил рецидив, после того как бурно отпраздновал свадьбу своего брата.