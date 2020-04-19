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Espreso.tvОбществоВ своем пасхальном послании Онуфрий ни разу не упомянул Украину, украинцев, врачей и военных

В своем пасхальном послании Онуфрий ни разу не упомянул Украину, украинцев, врачей и военных

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата посвятил приветственное слово по случаю праздника Воскресения Христова богословским вопросам и не стал употреблять слов "Украина", "украинцы", а также высказывать слова поддержки в адрес медиков, которые сейчас противостоят пандемии коронавируса, или военнослужащих, которые защищают страну на фронте

С текстом пасхального послания предстоятеля можно ознакомиться на сайте Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП, передает Еспресо.TV.

Единственное исключение составляет размещение названия возглавляемой им структуры в начале обращения:

"... Поздравляю всех Вас: боголюбивые архипастыри и пастыри, благочестивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры, верные чада нашей святой Украинской православной церкви".

В конце он обращается к своим адресантам уже просто как к "братьям и сестрам".

В коротком по послание пасхальном приветствии тоже фигурируют "исключительно братья и сестры".

Онуфрий ничего не говорит о войне на Донбассе, защитниках Украины и людей на оккупированных территориях, а "очередной скорбью" называет не боевые действия, а "вирусную болезнь".

"Сегодня нас постигла очередная скорбь в виде вирусной болезни. Не надо ни унывать, ни отчаиваться, надо мужественно все терпеть, потому что это очередное испытание, через которое Господь хочет, чтобы мы показали любовь и к Нему, как к своему Творцу и к людям, которые являются нашими братьями ", - отметил он.

Зато пасхальное послание предстоятеля Православной церкви Украины Епифания обращено ко "всем православным христианам Украины".

Епифаний отдельно приветствует "всех, кто в этих сложных условиях несет служение украинскому народу в армии и других вооруженных формированиях, защищая от внешнего агрессора мир и государственную независимость Украины" и отдельно "врачей, всех медицинских работников и всех, кто жертвенно и с любовью заботится о больных, заботится о защите ближних от распространения губительного поветрия" и вместе с ними "всех наших братьев и сестер, кто вынужден праздновать Пасху в условиях кремлевской оккупации, несправедливого заключения, за решеткой плена".

Украина, как государство и страна упоминается в пасхальном послании предстоятеля Украинской греко-католической церкви Святослава:

"Всем, в Украине и на поселениях сущим, засылает свои искренние молитвы и сердечные поздравления. Благословляю вас всех: здоровых и больных, сильных и немощных, молодых и старших, родителей и детей".

Кроме того, Святослав уделил внимание в праздничном обращении тем украинцам, которым сейчас особенно трудно, и от мужества и стойкости которых сейчас зависит дальнейшая судьба миллионов:

"Особенно поздравляю и благословляю наших врачей и медицинских работников - всех, кто геройски заботится о больных и нуждающихся в этих чрезвычайных обстоятельствах. Духовно соединяюсь с нашими воинами, на передовой, и с их семьями, с ранеными, с вынужденно переселенными лицами и жителями оккупированных территорий, с пленными и узниками совести ".

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