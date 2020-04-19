Убежден, что искусственные разделения между нами будут преодолены и шаг за шагом все православные Украины объединятся в единой поместной церкви, - Епифаний

19 апреля, 2020, 13:10

"Со Светлым Христовым Воскресением сердечно поздравляю всех православных христиан Украины. Убежден, что разделения между нами, искусственно привнесенные извне, будут преодолены и шаг за шагом в мире и любви все православные Украины объединятся вокруг Киевского престола в единой поместной Украинской православной церкви "

Об этом говорится в Пасхальном послании предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Киевского и всея Украины Епифания пастырям, честному монашеству и всем православным, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-служб ПЦУ.

Ниже приводится полный текст приветственного слова

"Дорогие братья и сестры!

Христос воскрес!

В чрезвычайных условиях мы встречаем в этом году Светлое Христово Воскресение. Губительна эпидемия, которая быстро распространилась во всем мире, заставила большинство стран ввести различные ограничения, направленные за защиту людей от поражения болезнью и уменьшения риска одновременного, взрывного роста числа тяжело больных.

Как и всегда в истории, наша поместная Украинская Православная Церковь разделила с народом его груз - карантин. Помня заповедь Господню "Возлюби ближнего твоего, как самого себя" (Мк. 12: 31), помня установку апостола Павла "Носите бремена друг друга, и так осуществите закон Христа" (Гал. 6: 2), мы обнаруживаем заботу о здоровье близких, соблюдая карантинных предписаний, ограничивая себя, сохраняя безопасное расстояние.

Вместе с тем опасность, от которой страдает все человечество, страх перед губительной эпидемией, возможность внезапной смерти - все это должно побудить снова глубоко задуматься над вопросом смысла жизни. Разве оно - лишь случайность, только время существования в несколько десятилетий, наполненных страданиями и радостью, скорбью и удовольствиями, после которых рано или поздно приходит небытие? Так думали некоторые философы античности, призывая: "Будем есть и пить, ибо завтра умрем!" (См. 1 Кор. 15: 32). В настоящее время также распространились эти соображения, а также среди христиан много есть тех, кто больше беспокоится о временных блага, чем о вечной жизни. Потому блага эти можно увидеть уже и сейчас, а вечная жизнь - предмет веры и надежды, которые сбудутся только в будущем.

За много веков до Рождества Христова премудрый царь Соломон также размышлял о смысле жизни и сказал: "Видел я все дела, которые делаются под солнцем, и вот, все - суета и томление духа!" (Еккл. 1: 14).

И действительно, если отбросить надежду на вечную жизнь, если забыть, что есть Бог, то разве вся круговерть дел мира сего превратится лишь в ничто без смысла, на страдания без надежды на боль без облегчение? Только осознание того, что Бог есть, что есть вечная жизнь, что страдания и сама смерть - временные, предоставляют нашей жизни смысл и значение. Так и премудрый Соломон заключает свои размышления, призывая нас: "Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека; ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо" (Еккл. 12: 13 -1 4).

Пасха, которую мы сегодня празднуем, напоминает нам не только о воскресении Христовом как об историческом событии прошлого, ибо Господь Иисус Христос умер не ради Себя, но, как говорит пророк, "Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; [...] он укрыт язвами был за грехи наши и мучимый за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились "(Ис. 53: 4 - 5). И воскрес Спаситель ради нашего воскресения, для того, "чтобы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную" (Ин. 3: 15).

Поэтому терпение наша перед лицом вызовов - не от беспомощности или бессилия что-то изменить, а от духовной силы, которую дает нам вера в Бога. И в нынешних испытаниях, представ перед вызовами времени, не забывайте установку апостола Павла: "Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и заботится о нас. Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь или теснота, или гонение , или голод, или нагота, или опасность, или меч? как написано: "Тебя умерщвляют нас каждый день; считают нас за овец, обреченных на заклание ". Но все это преодолеваем силою возлюбил нас. Потому что я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни начала, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем "(Рим. 8: 35 -3 9).

В эти дни мир словно остановилось в будничных делах, опасность смертельной болезни заставляет менять то, что еще недавно казалось нам привычным, само собой разумеющимся. Если для многих эта остановка наполняется только ожиданием, что с течением времени обстоятельства изменятся к лучшему, что мудрость человечества поможет защититься от этого нового заболевания, то мы как те, кто верует в Бога, как христиане, должны прислушиваться к словам Божественного Откровения, которые извещает нам пророк Иеремия: "Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим" (Иер. 6: 16).

Итак слушайте этот призыв и, взяв крест свой, Пойдем за Христом через плач у Голгофы к радости Воскресения. Указателем же на этом пути пусть будут для нас такие слова апостола Павла: "Просим вас также, братья: наставляйте на ум бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте немощных, будьте долготерпелив ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу и всем. Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. [...] все исследуйте, хорошего держитесь. Воздерживайтесь от всякого зла "(1 Фес. 5: 14 - 18, 21 - 22).

Дорогие братья и сестры!

В настоящее время тяжелых испытаний Церковь не может и не имеет права остановить свое служение. Мы все - иерархи, священнослужители и миряне - находим новые способы и формы, чтобы продолжать совершать его, ведь именно сейчас на каждого из нас возлагается особая обязанность быть верными Богу, быть христианами не только по факту крещения и именованием, но на деле, подавая верой и добрыми делами пример другим.

Во всяком месте каждый из нас должен продолжает преподносить свою молитву, терпеливо совершая служение Богу и людям, хотя и внешние проявления этого служения обременены ограничениями, бремя которых несет на себе весь наш народ, и мы - вместе с ним.

К сожалению, большинство из вас должны оставаться сегодня в своих домах, но несмотря на внешние ограничения мы соединяемся в пасхальный радости, потому что воскресение Христово преодолевает все - и время, и пространство!

Поэтому сердечно поздравляю всех вас со Светлым Воскресением Господа нашего Иисуса Христа, со спасительной Пасхой! Поздравляю с праздником всех, кто в этих сложных условиях несет служение украинскому народу в армии и других вооруженных формированиях, защищая от внешнего агрессора мир и государственную независимость Украины. Пусть Бог защищает тех, кто жертвенно защищает всех нас! Поздравляю с Пасхой каждого, кто работает на благо общества в органах государственной власти и местного самоуправления.

С чувством особой благодарности наши общие приветствия направляем к врачам, ко всем медицинским работникам и всех, кто жертвенно и с любовью заботится о больных, заботится о защите ближних от распространения губительного поветрия. Пусть Господь хранит вас и дает успех вашей добром деле!

Как и в предыдущие годы, теплые приветствия и молитвенные пожелания от святынь Златоверхого Киева мы посылаем всем нашим братьям и сестрам, кто вынужден праздновать Пасху в условиях кремлевской оккупации, несправедливого заключения, за решеткой плена. Мы просим вас у Господа защиты и быстрого освобождения.

Со Светлым Христовым Воскресением сердечно поздравляю всех православных христиан Украины. Убежден, что разделение между нами, искусственно привнесенные извне, будут преодолены и шаг за шагом в мире и любви все православные Украины объединятся вокруг Киевского престола в единой поместной Украинской Православной Церкви.

Поздравляю с Пасхой всех, кто верует в Господа нашего Иисуса Христа, и весь наш народ. Пусть воскресший Спаситель вдохновит сердца наши надеждой на преодоление нынешних скорбей, укрепит веру, согреет наши души любовью к ближним.

"Где твое, смерть, жало? Где твоя, ад, победа? - говорим сейчас с апостолом Павлом и святителем Иоанном Златоустом. - Воскрес Христос - и ты поваленное! Воскрес Христос - и пали демоны! Воскрес Христос - и радуются ангелы! Воскрес Христос - и жизнь продолжается! Воскрес Христос - и нет ни одного мертвого во гробе". Приветствуем друг друга этими словами, извещает ближним и дальним эту радостную и жизнеутверждающую весть о победе над грехом, злом и смертью, ибо поистине

Христос воскрес! "

Вашему вниманию также запись вчерашнего пасхального богослужения с участием Епифания в столичном Михайловском Златоверхом соборе