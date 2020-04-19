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Espreso.tvОбществоОсобенно поздравляю и благословляю наших врачей. Духовно соединяюсь с нашими воинами, - предстоятель греко-католической церкви Святослав

Особенно поздравляю и благословляю наших врачей. Духовно соединяюсь с нашими воинами, - предстоятель греко-католической церкви Святослав

"Особенно поздравляю и благословляю наших врачей и медицинских работников - всех, кто геройски заботится о больных и нуждающихся в этих чрезвычайных обстоятельствах. Духовно соединяюсь с нашими воинами, на передовой, и с их семьями, с ранеными, с вынужденно переселенными лицами и жителями оккупированных территорий, с пленными и узниками совести. Всех одиноких и тех, кто далеко от своих родных, обнимаю родительской любовью "

Об этом говорится в Пасхальном послании предстоятеля Украинской греко-католической церкви Украины, верховного архиепископа Киево-Галицкого Святослава, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.

Ниже приводится полный текст приветственного слова

"Христос воскрес!

Те, что были в оковах адовых,
Увидев безмерное Твое милосердие,
К Свету радостно спешили, Христе,
Пасху хваля вечную.

Песнь 5 Канона Воскресной утрени

Дорогие во Христе!

В этом году мы встречаем Пасху Христову в особых обстоятельствах. Многие из нас прошли время Великого поста дома, изолированные от других, физически удаленные от наших храмов и приходских общин. Однако даже в таких сложных обстоятельствах никто не в силах остановить радостного движения современного человека к Свету, чтобы в вере в Христово воскресение, в надежде на Божью победу и в любви сообщества детей Божьих поздравить друг друга радостным и убедительным "Христос воскрес!".

Более трех тысяч лет назад Господь услышал и принял плач и причитания сыновей Израиля, которые изнывали в Египте в неволе. В ночь ветхозаветной Пасхи Господь кровью пасхального ягненка захоронил своих людей перед смертоносным ангелом и вывел их из дома рабства. Поэтому на морском побережье бегство из Египта под предводительством Моисея принесло очередную опасность - глубокие воды впереди, фараон с колесницами и лошадьми - позади. И море открылось перед ними! Таким образом для Божьего народа Пасха сочетается с опытом спасения от смерти. Каждый израильтянин, пережив освобождения из Египта, испытал Бога как Бога-Освободителя: меня прошла смерть! Все спасшиеся почувствовали себя единым народом: вместе были в рабстве, вместе уцелели от смерти, имеем одного и того же Бога - Спасителя и Искупителя. Мы - народ Божий

В воскресшем Христе переход от смерти к жизни проходит все границы человеческой истории. Пасха Ветхого Завета была ограничена лишь спасением узкого круга людей от одной, ограниченной во времени, опасности. Наша Пасха, Пасха Господня, Пасха вечная, о которой поем на Пасхальной утрени - это не только опыт спасения от временной опасности физической болезни и только телесной смерти. Христос сегодня дарует спасение всем людям, всех времен и народов, от самой причины смерти. Здесь речь идет не только о спасении от возбудителя какой-то болезни или спасение от меча, и то даже ангельского, как это было в случае израильтян в Египте. Пройдя сквозь страдания и смерть в воскресение, Христос, по слову апостола Павла, уничтожил и распял на кресте смертоносный грех с его адской порабощая силой.

Пасха вечная является победой и насмешкой над самим жалом смерти, как провозглашает сегодня апостол: "Смерть поглощена победой. Где твоя смерть, победа? Где твое жало? Жало смерти - грех; а сила греха - закон. Да будет благодарность Богу, который дает нам победу Господа нашего Иисуса Христа "(1 Кор. 15, 54-57). В своем воскресении Христос снял с нас невольничьи оковы страха перед смертью, превратил ее в пасхальный вход к новой жизни. С Воскресением открываются для нас двери перехода от преходящего, к тому, что остается навсегда. Пасха Господня открывает нам дверь в радостную вечность. Мы были вместе в кандалах смерти - сегодня делимся общим опытом радости воскресения как единственный новозаветный народ Божий.

Те, что были в оковах адовых, увидев безмерное твое милосердие ...

Перед лицом глобальной пандемии мы вдруг увидели, что все мы слабы и смертные люди. Коронавирус стал убийственной опасностью и для богатых, и для бедных, для всех людей, независимо от места проживания на земном шаре, расы и религиозного убеждения. Возможно, впервые нам пришло понимание, что все мы одинаково уязвимы и требующие, однако мы тоже почувствовали себя единой человеческой семьей: то, что коснулось людей в одном конце планеты - перекатилось и задело людей на другом конце света, - задело лично каждого из нас .

Весь мир словно совместно стал закованный в адовые кандалы. Страх заболеть и умереть, боль потери родных и близких и знакомых, темнота одиночества и отчаяния в условиях вынужденной изоляции, разрушены новейшие способы коммуникации и падение мировых экономических систем стали нашими общими глобальными оковами. Как кандалы обездвиживают невольника, так строгие правила карантина, единственный необходимое средство борьбы с этой смертоносной болезнью, что моментально обездвижила все человечество: аэропорта прекратили работу, поезда остановились, границы между государствами, о существовании которых уже начали забывать, вновь закрылись, как железные непроходимые ворота.

Среди этой темноты страха и неволи современного человека мы имеем уникальную возможность заново осознать, что сегодня значит быть христианином. Как христиане, мы те, что в Таинстве Крещения уже были умерли для этого мира и воскресли вместе с нашим Спасителем! Мы являемся наследниками апостолов, которые видели собственными глазами Воскресшего и касались своими руками Его прославленного тела, прошло сквозь смертное распятие в жизнь вечную. В обстоятельствах, которые временно лишают нас возможности полноценно участвовать в литургической жизни в наших храмах и сообществах, мы имели возможность осознать важную роль в духовной жизни в христианских семьях, которые традиционно называем домашними церквями. Многие из нас невольно вспоминают празднование Пасхи в условиях подполья, как мы, не имея возможности быть вместе в храме, духовно объединились с евхаристическим Христом через трансляцию Ватиканским радио Божественной Литургии и освящали наши пасхальные корзины перед радиоприемниками. Никто и ничто не может лишить христиан радости Воскресения Христова! Семьи, в которых христиане сознательно и зрело переживают нынешние вызовы, особенно отчетливо проявляют свой характер домашних церквей, становясь для своих членов домами особенно интенсивной молитвы, благословения, жертвы и духовного роста, местами встречи с живым Христом. В то же время мы открываем новые способы духовного единения, над которыми никакие ограничительные меры не могут иметь силы, ибо то, что нас объединяет, - это "одно духовное тело Церкви, одна надежда нашего призвания, один Господь, одна вера, одно крещение" (см. Еф. 4, 4-5). Именно в таком духе надежды мы сегодня празднуем Пасху и молимся за ее довершение в возрождении и обновлении церковного и духовной жизни!

В ответ на темноту отделения и страха человека перед человеком как вероятным носителем вируса смерти, мы встречаем в эту ночь живого воскресшего Христа, который проходит через все закрытые двери карантина, чтобы встретить нас, учеников. "А как стемнело, в тот же день, недели, а двери же были заперты ... входит Иисус, и стал посреди, и говорит им:" Мир вам "(Ин. 20, 19). Страх перед всем, чего во время эпидемии коснулась рука человека, отступает перед рукой живого Бога - воскресшего Христа, носит в себе раны от гвоздей и простирается к нам и объявляет нам безмерное милосердие Божие! Все наши грехи и болезни, пандемии и страхи побеждены Божьей любовью. Современные физические кандалы не имеют силы перед духовной свободой веры и духа, перед жизнью вечной, данной нам во Христе Иисусе. Он в свое время разобьет закрытую дверь карантина, устранит наш страх, подстерегает нас за этой дверью, и позовет нас провозгласить миру, как когда-то это сделали апостолы, "Христос воскрес!".

К Свету радостно спешили, Христе, Пасху хваля вечную ...

Празднуя Пасху, мы верим и уже видим, что современная пандемия обязательно закончится, а человечество выйдет из нее лучшим, с чувством солидарности и единства между собой, с глубоким пониманием значения и призвания человеческой жизни. В этот праздник Христос нам показывается Свет надежды, открытой для всех людей без ограничений. Ни один карантин, ни социальное отделение не может нам загородить путь к Нему. Наоборот, мы все вместе, и те, что живем, и те, что ушли в вечность, как единственный народ Божий празднуем радость победы над смертью. В нашем горе и боли получаем надежду и утешение. Данное нам вечное освобождение от духовных оков. Поэтому Пасху славим вечную!

Дорогие во Христе братья и сестры! В этот светлый, радостный день спешу к каждому вашему дому, чтобы поделиться с вами радостью освобождения, что дано нам с Воскресением. Всем, в Украине и на поселениях сущим, засылает свои искренние молитвы и сердечные поздравления. Благословляю вас всех: здоровых и больных, сильных и немощных, молодых и старших, родителей и детей.

Спешу также во все больницы и дома опеки, чтобы с вами поделиться радостной и животворной новостью и поощрить вас нести терпение в молитве, с духом самопожертвования. Особенно поздравляю и благословляю наших врачей и медицинских работников - всех, кто геройски заботится больными и нуждающимися в этих чрезвычайных обстоятельствах. Духовно соединяюсь с нашими воинами, на передовой, и с их семьями, с ранеными, с вынужденно переселенными лицами и жителями оккупированных территорий, с пленными и узниками совести. Всех одиноких и тех, кто далеко от своих родных, обнимаю родительской любовью.

Пусть воскресший Христос сменит этот момент вселенского плача и боли человечества в пасхальную радость победы над болезнью и смертью, как Он утром сменил плач жен-мироносиц в радость! Да дарует нам в любой момент дар победы над грехом и возрождение в любви и надежды из-за роста в нашей жизни Божьего дара вечной жизни, который мы все получили в Крещении! Искренне желаю каждому из вас благословенных Пасхальных праздников, вкусного свяченого яйца и светлой пасхальной радости!

Благодать Воскресшего Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и причастие Святого Духа будут со всеми вами!

Христос воскрес! Воистину воскрес!"

Вашему вниманию также запись сегодняшнего пасхального богослужения с участием Святослава в столичном Патриаршем соборе

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