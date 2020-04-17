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Espreso.tvОбществоЯ сейчас даже без электронного браслета, - Черновол о домашнем аресте на 60 дней

Я сейчас даже без электронного браслета, - Черновол о домашнем аресте на 60 дней


фото: glavcom
Экс-нардеп Татьяна Черновол заявила, что после решения суда о домашнем аресте на 60 дней ей не одели электронных браслетов, потому что их не было в наличии

Об этом Черновол заявила в эфире программы "Неделя с Марией Гурской", передает Еспресо.TV.

"На самом деле театр абсурда. Мне же должны были одеть электронный браслет. Как оказалось, электронных браслетов нет, т.е. в наличии. Поэтому решение суда не выполняется", - отметила Черновол.

Экс-нардеп отметила, что ситуация абсурдна, ведь ее обвиняют по серьезным статьям, но электронный браслет не одели.

"В чем этот абсурд? Конечно, дело против меня сфальсифицировано, кроме того, что сфальсифицировано, оно заказано из России. Но меня все-таки обвиняют по очень серьезным статьям. То есть, умышленное убийство и еще 8 статей, которые идут в моем деле. Очень серьезные статьи. Я сейчас даже без электронного браслета. По большому счету, если у меня будет такое желание, то могу убежать. Так, границы закрыты, но могу сбежать в "ДНР", у меня там квартира моего покойного мужа, и организовывать там внутреннюю партизанскую борьбу против российского агрессора. Я шучу, конечно, но ситуация настолько абсурдна, что нельзя на нее реагировать серьезно ", - отметила Черновол.

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