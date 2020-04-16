Портновская властная вертикаль полностью разрушена и не работает, - Чорновол о домашнем аресте на 60 суток
Об этом Чорновол заявила в эфире программы "Содержательно с Кристиной Яцкив", передает Еспресо.TV.
"Бояться на самом деле нечего. Сегодняшняя ситуация со мной на суде показала, что портновская репрессивная вертикаль полностью разрушена, она не работает. Все, что происходило в суде просто цирк. Решение портновского судьи Вовка опять же цирк. Меня обвиняют в таком страшном преступлении, а что мне вынесено? Домашний арест? То есть, не надо бояться. Портновская властная вертикаль полностью разрушена и не работает.
Чорновил также отметила, что ситуация дошла до абсурда, но постепенно в Украине все становиться на свои места.
"Я призываю людей само собой спасать Украину. Ситуация дошла до такого абсурда, что мы будем выбираться все-таки из фарса. Постепенно в Украине будет все становиться на свои места", - отметила Чорновол.
- Напомним, 16 апреля Печерский районный суд Киева рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения экс-нардепу Татьяне Чорновол, в виде круглосуточного домашнего ареста .
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