Портновская властная вертикаль полностью разрушена и не работает, - Чорновол о домашнем аресте на 60 суток

16 апреля, 2020, 18:30

Экс-нардеп Татьяна Чорновол заявила, что бояться нечего, а сегодняшняя ситуация с ней на суде показала, что портновская репрессивная вертикаль полностью разрушена

Об этом Чорновол заявила в эфире программы "Содержательно с Кристиной Яцкив", передает Еспресо.TV.

"Бояться на самом деле нечего. Сегодняшняя ситуация со мной на суде показала, что портновская репрессивная вертикаль полностью разрушена, она не работает. Все, что происходило в суде просто цирк. Решение портновского судьи Вовка опять же цирк. Меня обвиняют в таком страшном преступлении, а что мне вынесено? Домашний арест? То есть, не надо бояться. Портновская властная вертикаль полностью разрушена и не работает.

Чорновил также отметила, что ситуация дошла до абсурда, но постепенно в Украине все становиться на свои места.

"Я призываю людей само собой спасать Украину. Ситуация дошла до такого абсурда, что мы будем выбираться все-таки из фарса. Постепенно в Украине будет все становиться на свои места", - отметила Чорновол.

Напомним, 16 апреля Печерский районный суд Киева рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения экс-нардепу Татьяне Чорновол, в виде круглосуточного домашнего ареста .

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